Domuz avında vurulan kişi, toprağa verildi

Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, domuz avında akrabasının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaşamını yitiren Zübeyir Avaner (48), toprağa verildi. Zübeyir Avaner'i yanlışlıkla vurduğu iddia edilen Ali Avaner ise tutuklandı.

Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde geçen pazar günü meydana gelen olayda, Zübeyir Avaner ve 3 akrabası domuz avına çıktı. Avcılardan biri, domuz olduğunu düşündüğü çalılıklar arasından gelen sesin bulunduğu bölgeye av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Zübeyir Avaner, ağır yaralandı. Yanındaki akrabaları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zübeyir Avaner, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Zübeyir Avaner'in ölümüyle ilgili, birlikte ava çıktığı akrabalarından, tüfeği ateşlediği iddia edilen Ali Avaner, gözaltına alındı. Ali Avaner, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Zübeyir Avaner'in cenazesi ise Çiçeklidere köyünde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI



