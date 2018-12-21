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Domuz avında yanlışlıkla ateş ettiği arkadaşını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 18:49 | Son Güncelleme

Aydın'da, arkadaşı tarafından kazara başından vurulduğu öne sürülen kişi yaşamını yitirdi - Silahı ateşleyen şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, domuz avında yanlışlıkla arkadaşı tarafından vurulduğu iddia edilen kişi öldü, bir şüpheli gözaltına alındı.

Hacıköseler Mahallesi Katrancı mevkisinde, N.Y. (47) ile C.K. (23) domuz avına çıktı.

İddiaya göre N.Y, çalıların arasında saklanan arkadaşı C.K'yi, av sanarak ateş etti. Çalılığa giden N.Y, arkadaşını vurduğunu görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, başına saçma isabet eden C.K'nin, hayatını kaybettiğini belirledi.

N.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

C.K'nin cenazesinin, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
av domuz Jandarma

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