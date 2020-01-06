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  4. "Domuz bağı"yla bağlanmış halde ölü bulunan kişinin katil zanlıları yakalandı

"Domuz bağı"yla bağlanmış halde ölü bulunan kişinin katil zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda çürümüş cesedi bulunan Afgan uyruklu kişiyi öldürdükleri iddiasıyla Ankara'da yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda cesedi bulunan Afgan uyruklu kişiyi öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli Ankara'da yakalandı.

Geçen yıl 20 Aralık'ta Yunus Emre Mahallesi'ndeki evde "domuz bağı"yla bağlanmış halde bulunan çürümüş cesedin, Farid Muhammedi'ye ait olduğu tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik ve KGYS kameralarınca kaydedilen yaklaşık 740 saatlik görüntüyü inceledi.

Katil zanlılarının Afgan uyruklu Zuhal A, Umid R. ve Zabiullah R. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin Ankara'ya kaçtıklarını tespit etti.

Polisin düzenlediği operasyonla başkentte yakalanarak kente getirilen şüphelilerin cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

Umid R. ve Zabiullah R'nin, ifadelerinde Muhammedi'yi, arkadaşları Zuhal A. ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle öldürmeye karar verdiklerini belirterek, "Bunun üzerine Farid'i plan yaparak eve çağırdık. Eve geldiğinde sopa ile başının arka kısmına vurarak yere düşürdük. Ellerini ve ağzını bağlayarak darbettikten sonra cebinden telefonunu, sigarasını ve paralarını alıp canlı şekilde bazanın içine koyduk. Ertesi gün öldüğünü anladıktan sonra çuvala koyarak götürmeye çalıştık ancak çuvaldan kan aktığı için götüremedik. Olayı hep birlikte gerçekleştirdik." beyanında bulundukları kaydedildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, zanlıları Ankara'ya götüren ticari taksinin şoförüne yol izin belgesi ve kimliği bulunmayan yabancı yolcuları taşımaktan 5 bin 660 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'nde kötü kokuların geldiği evdeki çuvalda bulunan çürümüş cesedin yabancı uyruklu erkeğe ait olduğu belirlenmiş, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

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Afgan uyruklu cinayet

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