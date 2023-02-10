Domuz damı nedir, ne demek? Domuz damı yöntemi nasıl, hangi durumda uygulanır? Madenciler bu yöntemle hayat kurtardı!

Madenciler, enkaz altında 90 saat kalan bir kadını domuz damı yöntemiyle kurtardı. Peki domuz damı nedir, ne demek? Domuz damı yöntemi nasıl, hangi durumda uygulanır? Domuz damı tahkimatı ya da yöntemi, yer altı madenciliğinde tavan göçmelerini engellemek için kullanılır. İşte detaylar...

DOMUZ DAMI NEDİR?

7 katlı binanın enkazı altında kalan depremzede, Taş Kömürü Zonguldak ekiplerinin yoğun çabası sonucunda 13 saat sonra kurtarıldı.

Ekipler, depremzedeye ulaşmak için 8 metre derine indi. Depremzedenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Domuz damı tipi yürüyen tahkimat; tek ya da iki parçadan oluşan sarmayı 4 veya 6 hidrolik direğin desteklediği tahkimat olarak biliniyor. Deprem enkazında da bu terimden faydalanılabiliyor.

Domuz damı tahkimatı, yeraltı madenciliğinde bir tahkimat yöntemi tavan göçmelerini engellemek için kullanılır.



