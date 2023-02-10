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Domuz damı nedir, ne demek? Domuz damı yöntemi nasıl, hangi durumda uygulanır? Madenciler bu yöntemle hayat kurtardı!

10.02.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domuz damı yöntemiyle bir depremzede enkaz altından kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve diğer birçok ili etkileyen deprem için arama kurtarma çalışmaları devam ederken madenciler, domuz damı yöntemiyle bir canı enkaz altından çıkardı. Bununla birlikte domuz damı yönteminin ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki domuz damı nedir, ne demek? Domuz damı yöntemi nasıl, hangi durumda uygulanır? İşte detaylar...

Domuz damı nedir, ne demek? Domuz damı yöntemi nasıl, hangi durumda uygulanır? Madenciler bu yöntemle hayat kurtardı!

Madenciler, enkaz altında 90 saat kalan bir kadını domuz damı yöntemiyle kurtardı. Peki domuz damı nedir, ne demek? Domuz damı yöntemi nasıl, hangi durumda uygulanır? Domuz damı tahkimatı ya da yöntemi, yer altı madenciliğinde tavan göçmelerini engellemek için kullanılır. İşte detaylar...

Domuzdamı nedir, ne demek? Domuzdamı yöntemi nasıl, hangi durumda uygulanır? Madenciler bu yöntemle hayat kurtardı!

DOMUZ DAMI NEDİR?

7 katlı binanın enkazı altında kalan depremzede, Taş Kömürü Zonguldak ekiplerinin yoğun çabası sonucunda 13 saat sonra kurtarıldı.

Ekipler, depremzedeye ulaşmak için 8 metre derine indi. Depremzedenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Domuzdamı nedir, ne demek? Domuzdamı yöntemi nasıl, hangi durumda uygulanır? Madenciler bu yöntemle hayat kurtardı!

Domuz damı tipi yürüyen tahkimat; tek ya da iki parçadan oluşan sarmayı 4 veya 6 hidrolik direğin desteklediği tahkimat olarak biliniyor. Deprem enkazında da bu terimden faydalanılabiliyor.

Domuz damı tahkimatı, yeraltı madenciliğinde bir tahkimat yöntemi tavan göçmelerini engellemek için kullanılır.


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