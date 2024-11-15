HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Domuz eti iddialarıyla gündem olan 'Köfteci Yusuf'la ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama!

Domuz eti iddialarıyla gündem olan 'Köfteci Yusuf'la ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.11.2024 18:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürünlerinin içeriğinde domuz eti olduğu iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Köfteci Yusuf hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuştu. Bakan Yumaklı sürecin tamamlandığını ve doğru bilgilerin bakanlık tarafından sağlanacağını belirtti.

Domuz eti iddialarıyla gündem olan 'Köfteci Yusuf'la ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Habertürk'e yaptığı açıklamalarda gıda denetimleri ve taklit-tağşiş ürünlere dair önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yumaklı, domuz eti içerdiği iddialarıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’la ilgili olan sürecin de tamamlandığını belirtti.

yumyum

"VATANDAŞ EN BÜYÜK DENETÇİMİZDİR"

Bakan Yumaklı, taklit ve tağşiş ürünlere karşı yürütülen çalışmaların ciddiyetle devam ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar 1,1 milyon denetim yapıldı. Bu konuda bize ulaşan her türlü bildirimi değerlendiriyoruz. Vatandaş bizim için en büyük denetçidir. Denetimlerin şeffaflığı adına artık sadece liste yayınlamakla kalmayacağız; denetim, analiz ve tespit sürecini tamamladıktan sonra uygunsuz durumu doğrudan vatandaşlarımızla paylaşacağız.”

Screenshot_1

BAKAN YUMAKLI'DAN 'KÖFTECİ YUSUF' AÇIKLAMASI

Domuz eti iddialarını reddeden Köfteci Yusuf hakkında gelen eleştirilere de değinen Bakan Yumaklı, şu açıklamayı yaptı:

Screenshot_2

“Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için ‘bakanlık koruyor’ denildi, süreç tamamlanınca ise ‘bilerek listeye eklendi’ söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır.”

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Köfteci Yusuf İbrahim Yumaklı
En Çok Okunan Haberler
Sadece 1.5 ayda milyonluk zarar etti

Sadece 1.5 ayda milyonluk zarar etti

Otopsi sonucu ortaya çıktı! Ölüm nedeni belli oldu

Otopsi sonucu ortaya çıktı! Ölüm nedeni belli oldu

İddia iğrenç, karar tartışmalı, paylaşım nispet gibi

İddia iğrenç, karar tartışmalı, paylaşım nispet gibi

İki kız çocuğu evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

İki kız çocuğu evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Çelik, Erdoğan'ın ABD talimatını açıkladı

Çelik, Erdoğan'ın ABD talimatını açıkladı

Aktif fay yok ama deprem var! Rize'deki sarsıntı şaşırttı...

Aktif fay yok ama deprem var! Rize'deki sarsıntı şaşırttı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.