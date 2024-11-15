Domuz eti iddialarıyla gündem olan 'Köfteci Yusuf'la ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Habertürk'e yaptığı açıklamalarda gıda denetimleri ve taklit-tağşiş ürünlere dair önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yumaklı, domuz eti içerdiği iddialarıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’la ilgili olan sürecin de tamamlandığını belirtti.

"VATANDAŞ EN BÜYÜK DENETÇİMİZDİR"

Bakan Yumaklı, taklit ve tağşiş ürünlere karşı yürütülen çalışmaların ciddiyetle devam ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar 1,1 milyon denetim yapıldı. Bu konuda bize ulaşan her türlü bildirimi değerlendiriyoruz. Vatandaş bizim için en büyük denetçidir. Denetimlerin şeffaflığı adına artık sadece liste yayınlamakla kalmayacağız; denetim, analiz ve tespit sürecini tamamladıktan sonra uygunsuz durumu doğrudan vatandaşlarımızla paylaşacağız.”

BAKAN YUMAKLI'DAN 'KÖFTECİ YUSUF' AÇIKLAMASI

Domuz eti iddialarını reddeden Köfteci Yusuf hakkında gelen eleştirilere de değinen Bakan Yumaklı, şu açıklamayı yaptı:

“Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için ‘bakanlık koruyor’ denildi, süreç tamamlanınca ise ‘bilerek listeye eklendi’ söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır.”