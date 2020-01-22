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  4. Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli

Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 Influenza A hızla yayılmaya devam ediyor. Uzmanlarsa etkilerini göstermeye devam eden domuz gribi tedavisinde ilk 48 saatin önemine vurgu yapıyor. Birçok insanın domuz gribiyle karşılaştığında ne yapacağını bilemediğini ve belirtilerin ani olarak ortaya çıktığını söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, domuz gribinin en çok birbiri ile yakın ilişkideki kişiler ve kapalı alanlarda bulunan kişilerde görüldüğünü anlattı. İşte domuz gribi ve tedavisinde bilinmesi gerekenler...

Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat önemli

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 Influenza A sebebiyle paniğe kapılmadan hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Ateş, öksürük ya da ağrı şikayetinden ikisi varsa mutlaka bir sağlık kurumuna başvurulmalı. Risk grubuna girip girmediklerini kişilerin kendileri tespit edemez. Başlangıçta bile zatürre olabileceği için hekim değerlendirmesi önem taşıyor” şeklinde konuştu.

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİNDE ATEŞE DİKKAT

H1N1 Influenza A’da yüksek ateşin önemli bir belirti olduğunun altını çizen Doç. Dr. Elif Hakko, “39-40 dereceye varan ateş, kuru öksürük, vücudun geneline yayılan kas ve eklem ağrısı, bazı kişilerde boğaz ağrısı ve burun akıntısı ile yorgunluk H1N1 Influenza A’nın belirtileri arasında sayılabilir. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebiliyor” dedi.

DOMUZ GRİBİ TEDAVİSİNDE İLK 48 SAAT ÖNEMLİ

H1N1 Influenza A tanısı konan kişilerin ilk 48 saatte tedavi altına alınmasının önemli olduğunu söyleyen Dr. Hakko, “İlaç tedavisine başlanıyor ve özellikle ikincil enfeksiyonlar açısından takip etmek gerekiyor. Hastalar mümkün olduğunca yatırılmadan tedavi ediliyor. Ancak genel durumlarıyla ilgili olarak gerek duyulursa hastaneye yatırılıyor. Hastaların mutlaka hekimleriyle irtibat halinde olmaları gerekiyor. Risk grubunun dışında kalan kişilere ise genellikle ateş düşürücü, ağrı kesici gibi belirtileri giderici ilaçlarla takip ediliyor” dedi.

DOMUZ GRİBİ KİMLERE BULAŞIYOR?

H1N1 Influenza A’nın geniş bir risk grubu olduğuna değinen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Hamileler, 0-5 yaş arasındaki çocuklar, 65 yaş üzeri kişiler, kronik hastalığı olan herkes; diyabet ve kalp hastaları, astımı olanlar, böbrek hastaları, nörolojik ve romatizmal hastalıkları olanlar, kanser hastaları risk grubunda bulunuyor” diye konuştu. Çocuklar ve 65 yaş üstü kişilerin H1N1 Influenza A’yı daha ağır geçirebileceğine değinen Dr. Hakko “Bu kişilerin hekime görünmeleri önemli. Çünkü hastalığı atlatıyor olmaları ikincil enfeksiyonların olmayacağı anlamına gelmiyor. Arkasından zatürre olabilecekleri için kontrol altında tutulmaları gerekiyor” dedi.

H1N1 INFLUENZA A ŞÜPHESİ VARSA...

Kişiler domuz gribi olduğundan şüpheleniyorsa şunları yapmalı:

Hastaneye gitmeden önce bir maske edinin
Hasta olan kişi ve ona bakan kişiler de evde maske takmalı
Risk grubunda yer alan kişiler hastayla aynı odada bulunmamalı, mümkünse evden uzaklaştırılmalı
El hijyenini özel önem verilmeli. Su ve sabunla sık sık yıkanmalı, alkol içeren el dezenfektanları kullanılmalı,
Ortak kullanım alanları çamaşır suyu ile temizlenmeli
Hastanın bulunduğu oda sık havalandırılmalı

H1N1 INFLUENAZ A TANISI KONULDUYSA...

H1N1 Influenza A yani domuz gribi tanısı konan kişiler domuz gribi tedavisinde şunları yerine getirmeli:

Bol su için
Mutlaka yatak istirahati yapın
Bulaştırıcılık riski devam ettiği için bir hafta süreyle evden çıkmayın
Beslenmenize dikkat edin
Mutlaka hekim kontrolünde olun

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Anahtar Kelimeler:
Domuz gribi H1N1 Influenza A H1N1 virüsü

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