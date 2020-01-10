Domuz gribi vakaları arttı! İşte hastalığa yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenler...

Son altı ayda aynı kişilerin iyileşip tekrar hastalandığını ve tam iyileşme sağlanamadığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hakani Hazar “Son bir ayda 10’dan fazla kişinin halk arasında domuz gribi diye adlandırılan hastalığa yakalandığını gördüm. 2009’da binlerce kişinin ölümüne yol açan H1N1 virüsü ilk olarak Kuzey Amerika’da domuzdan insana geçmiş ve bu yüzden de hastalık domuz gribi adını almıştır. Grip, influenza A, B ve C virüslerinin neden olduğu viral bir enfeksiyondur. İnsanlarda grip enfeksiyonuna en sık neden olan influenza A virüsüdür. İnfluenza B ve C virüsü sadece insanlarda enfeksiyona neden olurken, influenza A virüsünün konak yelpazesi çok geniştir. Hastalığın gidişatı çok ağır ve bulaşıcıdır” dedi.

'ANA SEBEP FİZİKSEL TEMAS'



Viral enfeksiyonun ana sebeplerinden birinin de fiziksel temas olduğunu söyleyen Dr. Hazar “Viral enfeksiyon çok tehlikeli ve bulaşıcıdır. Bizim toplumsal özelliklerimiz var. Birbirimizi gördüğümüzde sarılma, yanak yanağa öpüşme gibi durumlar oluyor, bu durum da hastalığın yayılmasını kolaylaştırıyor. Karşı tarafla 1 metrelik mesafede durmak çok tehlikelidir. Bir metrede başkasının hastalığı mutlaka bulaşır. Bu yüzden yakın mesafelerde durulmaması gerekir. El yıkamaya çok özen gösterilmeli ve eğer bir rahatsızlık durumu varsa sıvı kullanımına dikkat edilmelidir. Bunların yanında C vitamini takviyesi yapılarak bol bol meyve tüketilmelidir. Hasta olan kişilerin dinlenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.