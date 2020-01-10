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  4. Domuz gribi vakaları arttı! İşte hastalığa yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenler...

Domuz gribi vakaları arttı! İşte hastalığa yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenler...

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Son günlerde hava sıcaklığının hızla düşmesi hastalıklara davetiye çıkardığı gibi domuz gribi vakalarında da artışa sebep oldu. Dr. Hakani Hazar, "Son bir ayda 10’dan fazla kişinin halk arasında domuz gribi diye adlandırılan hastalığa yakalandığını gördük" diye konuştu.

Domuz gribi vakaları arttı! İşte hastalığa yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenler...

Son altı ayda aynı kişilerin iyileşip tekrar hastalandığını ve tam iyileşme sağlanamadığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hakani Hazar “Son bir ayda 10’dan fazla kişinin halk arasında domuz gribi diye adlandırılan hastalığa yakalandığını gördüm. 2009’da binlerce kişinin ölümüne yol açan H1N1 virüsü ilk olarak Kuzey Amerika’da domuzdan insana geçmiş ve bu yüzden de hastalık domuz gribi adını almıştır. Grip, influenza A, B ve C virüslerinin neden olduğu viral bir enfeksiyondur. İnsanlarda grip enfeksiyonuna en sık neden olan influenza A virüsüdür. İnfluenza B ve C virüsü sadece insanlarda enfeksiyona neden olurken, influenza A virüsünün konak yelpazesi çok geniştir. Hastalığın gidişatı çok ağır ve bulaşıcıdır” dedi.

'ANA SEBEP FİZİKSEL TEMAS'

Viral enfeksiyonun ana sebeplerinden birinin de fiziksel temas olduğunu söyleyen Dr. Hazar “Viral enfeksiyon çok tehlikeli ve bulaşıcıdır. Bizim toplumsal özelliklerimiz var. Birbirimizi gördüğümüzde sarılma, yanak yanağa öpüşme gibi durumlar oluyor, bu durum da hastalığın yayılmasını kolaylaştırıyor. Karşı tarafla 1 metrelik mesafede durmak çok tehlikelidir. Bir metrede başkasının hastalığı mutlaka bulaşır. Bu yüzden yakın mesafelerde durulmaması gerekir. El yıkamaya çok özen gösterilmeli ve eğer bir rahatsızlık durumu varsa sıvı kullanımına dikkat edilmelidir. Bunların yanında C vitamini takviyesi yapılarak bol bol meyve tüketilmelidir. Hasta olan kişilerin dinlenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Viral enfeksiyon alıp doktor kontrolü yaptırmayan kişilerin bronşit veya zatürreye yakalanabileceklerini ve bu durum yaşanmadan aşı tedbiri alınmasından çekinilmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Hakani Hazar “Grip ve zatürre aşılarını sürekli hastalanan her yaş grubuna tavsiye ediyorum. Grip aşısının kalıcı bir koruyuculuğu yoktur. Koruma süresi 6 aydır. Hastalık dönemi dışında bu aşıların yapılması gerekir. Zatürre aşısı ise 50-60 yaş sonrasında yaptırılabilir. Koruyuculuğu 5 yıldır ve bu yaşlarda vücut dirençleri düştüğü için daha çok tavsiye edilir. Aşı yaptıran kişilerin aşının markası mutlaka kontrol etmeleri ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı fabrikalarda üretilen ve Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği aşıları yaptırmaları gerekir” diye konuştuktan sonra soğuk havaların kronik hastalıklara etkisiyle ilgili “Soğuk havalar kronik hastaları daha çok etkiler. Buna astımı örnek verebiliriz; rüzgarlı, yağmurlu, sisli havalarda veya hava sıcaklığı çok düştüğünde astım hastalığı dalgalanabilir. Bazı hastalarda ise rüzgardan sonra migren atakları görülür. Bu kişiden kişiye değişir, kahveden, sütten ve rüzgar sesinden migren atakları yaşandığı zamanlar olur” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Domuz gribi H1N1 influenza

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