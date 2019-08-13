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Domuz nöbetinde ağaçtan düşünce tüfeği ateş alan genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:20 | Son Güncelleme

Domuz nöbetinde ağaçtan düşünce tüfeği ateş alan genç öldü

Uşak'ta sebze bahçesine zarar veren domuzlara karşı ağaçta nöbet tutarken düşmesi sonucu tüfeği ateş alan genç öldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sorkun köyü Hacı Bekirler Mahallesi'nde yaşayan Tahsin Sepet (23), arazisine zarar veren yaban domuzlarına karşı tüfeğiyle bahçesindeki ağaca çıkarak nöbet tutmaya başladı.

Bir anda dengesini kaybederek ağaçtan düşen Tahsin Sepet'in elindeki tüfek ateş aldı.

Ağır yaralanan Sepet, silah sesini duyarak bahçeye gelen köy sakinleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sepet, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sepet'in cesedi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

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domuz öldü Tahsin Sepet tüfek yaralı

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