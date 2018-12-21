HABER

Domuz sanıp tüfekle ateş ettiği arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 20:25 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, iddiaya göre birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı Nurettin Y.

Domuz sanıp tüfekle ateş ettiği arkadaşını öldürdü

Burhan CEYHAN/YENİPAZAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, iddiaya göre birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı Nurettin Y. (45) tarafından kazara av tüfeğiyle vurulan Cengiz Kocabıyıkoğlu (25), yaşamını yitirdi.
Yenipazar ilçesinde yaşayan Cengiz Kocabıyıkoğlu, saat 17.30 sıralarında arkadaşı Nurettin Y. ile kırsal Hacıköseler Mahallesi, Katrancı mevkiine domuz avına gitti. Bir süre sonra iki arkadaş ayrılarak avlanmaya başladı. Bir ara çalılıklar arasından bir ses duyan Nurettin Y., iddiaya göre domuz olduğunu zannedip, tüfeğini ateşledi. Ardından köpeği ile birlikte çalılıkların yanına giden Nurettin Y., Kocabıyıkoğlu'nu kanlar içerisinde buldu. Domuz yerine arkadaşını vurduğunu fark eden Nurettin Y., durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kocabıyıkoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kocabıyıkoğlu'nun cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Nurettin Y. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Domuz sanıp tüfekle ateş ettiği arkadaşını öldürdü

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Traktörün arkasındaki şafta kapılan Suriyeli iki kardeş öldüTraktörün arkasındaki şafta kapılan Suriyeli iki kardeş öldü
Yalova’da el freni tutmayan minibüs kafeye girdiYalova’da el freni tutmayan minibüs kafeye girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da korkunç olay! Eski koca dehşeti

Eski koca dehşeti! Ölü bulundular

Cinsel istismarla suçlanan 'sahte şeyh'in cezası belli oldu

5 erkeğe cinsel istismarda bulunmuştu! 'Sahte şeyh' için karar verildi

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

Doğru bilinen yanlışlar! Telefonu şarjı bitmeden şarj ederseniz...

Hepimiz yapıyoruz! Telefonu şarjı bitmeden şarj edince...

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

Baretler sanata dönüştü

Baretler sanata dönüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.