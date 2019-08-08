HABER

Domuz sürüsü objektiflere yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

Erzincan’da gece saatlerinde yiyecek arayan domuz sürüsü objektiflere yansırken, bahçeleri zarara uğrayan çiftçiler domuzlara karşı piknik tüpüyle, zaman ayarlı olarak çalışan ‘ses bombalı’ önlem aldı.Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ Köyünde tarımla uğraşan Mehmet Gürler, hasat döneminde ürünlerine zarar veren yaban domuzlarıyla mücadelede denediği birçok yöntemden sonuç alamayınca ‘ses bombalı’ önlem almaya karar verdi.Özellikle gece saatlerinde sürüler halinde bahçelerin bulunduğu alana inen ve ürünlere zarar veren domuzlara karşı piknik tüpüyle çalışan, zaman ayarlı ‘ses bombası’ olarak adlandırılan mekanizmayı kurduğunu ifade eden Mehmet Gürler, “Piknik tüpüyle çalışıyor.

Domuz sürüsü objektiflere yansıdı

Erzincan’da gece saatlerinde yiyecek arayan domuz sürüsü objektiflere yansırken, bahçeleri zarara uğrayan çiftçiler domuzlara karşı piknik tüpüyle, zaman ayarlı olarak çalışan ‘ses bombalı’ önlem aldı.
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ Köyünde tarımla uğraşan Mehmet Gürler, hasat döneminde ürünlerine zarar veren yaban domuzlarıyla mücadelede denediği birçok yöntemden sonuç alamayınca ‘ses bombalı’ önlem almaya karar verdi.
Özellikle gece saatlerinde sürüler halinde bahçelerin bulunduğu alana inen ve ürünlere zarar veren domuzlara karşı piknik tüpüyle çalışan, zaman ayarlı ‘ses bombası’ olarak adlandırılan mekanizmayı kurduğunu ifade eden Mehmet Gürler, “Piknik tüpüyle çalışıyor. Manyeto ile ateşleme yapıp, 5 ile 10 dakika arasında manuel olarak zaman ayarlı. Plastik parçaları güneşe dayanıklı, yağışlı ve rutubetli havalarda etkilenmiyor. 119,50 desibel ses çıkarıyor. Çok yöntem denedim domuz sürüleriyle baş edemedik. Bu mekanizmayla ürünlerimizi korumak için önlem aldım. Birkaç gündür etkili. Bakalım ilerleyen süreçte nasıl olacak” dedi.
Öte yandan Erzincan’da kırsal alanda gece saatlerinde yiyecek arayan aralarında yavrularının da bulunduğu domuz sürüsü vatandaşlar tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntülerde domuz sürüsünün bir araya toplanıp bekleyişleri yer aldı.

Domuz sürüsü objektiflere yansıdı

Domuz sürüsü objektiflere yansıdı

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
Tarihe yolculukTarihe yolculuk
Çanakkale’deki kazalar, mobese kameralarındaÇanakkale’deki kazalar, mobese kameralarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bim Aktüel 13 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Gıda’da büyük indirimler

BİM'de 13 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Kurban Bayramı için ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 35 bini buldu

Sayıları 35 bini buldu

Buca'da 22 çam ağacının kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildiği iddia edildi

Kahreden görüntü! 'Bu talanı yetkililer görse, oturup ağlar'

Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye talihlisi çıkmadı

800 bin TL'lik devir!

Kayseri'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de feci kaza! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.