Domuzdan kalp nakli olan hasta hayatını kaybetti

Genetiği değiştirilmiş domuzdan kalp nakli yapılan ilk hasta, ameliyattan iki ay sonra hayatını kaybetti. Deneysel ameliyatın gerçekleştirildiği Maryland Tıp Fakültesi hastanesi, 57 yaşındaki David Bennett’ın 8 Mart’ta, durumunun birkaç gün önce kötüleşmeye başlamasından sonra öldüğünü açıkladı.

Doktorlar, Bennett'in ölümünün kesin nedenini açıklamadı. Ancak sadece organ reddi değil, enfeksiyon ve diğer komplikasyonlar da kalp nakli hastaları için ölümcül olabiliyor.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Bartley Griffith, yaptığı açıklamada, “Bay Bennett'in kaybı bizi mahvetti. Kendisi, sonuna kadar savaşan cesur ve asil bir hasta olduğunu kanıtladı’’ dedi.

Babasıyla aynı adı taşıyan oğlu David Bennett Jr, son umut olarak bu deneyi kendilerine sunan hastaneye teşekkür etti ve bu girişimin, organ kıtlığını sona erdirme çabalarına yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yayınladığı açıklamada David Bennett Jr’ın, “Bu tarihi çabaya dahil olan her yenilikçi an, her çılgın rüya, her uykusuz gece için minnettarız. Umarız bu hikaye bir umudun başlangıcı olur, sonu değil” ifadelerine yer verildi.

Doktorlar yıllardır, nakil ameliyatlarında hayvan organlarını kullanmak için çalışıyorlar. Maryland’ın Hagerstown kentinde yaşayan Bennett, bu en yeni girişim için adaydı zira yatağa bağımlı ve yaşam destek ünitesine bağlıydı ve insandan kalp nakli için durumu uygun olmadığından kaçınılmaz bir ölümle karşı karşıyaydı.

7 Ocak’taki nakil ameliyatından sonra, Bennett'ın oğlu Associated Press haber ajansında, babasının, bunun işe yarayacağının garantisi olmadığını bildiğini söylemişti.

Daha önceki hayvandan insana organ nakli girişimleri büyük ölçüde başarısız oldu çünkü hastaların vücutları hayvan organını hızla reddetti. Maryland Tıp Fakültesi’ndeki cerrahlar, bu defa genetiği değiştirilmiş bir domuzdan bir kalp kullandılar. Bilimadamları, organ reddini tetikleyen domuz genlerini eleyerek, vücudun kalbi kabul etmesine yardımcı olmak için insan genleri eklediler.

Domuz kalbi ameliyattan sonraki ilk haftalarda çalışıyordu ve hastane Bennett'ın yavaş yavaş iyileştiğini gösteren periyodik güncellemeler yayınladı. Hatta Bennett’ın geçen ay fizyoterapisti ile çalışırken hastane yatağından Amerikan Futbolu Şampiyonası’nı izlediği görüntüler yayınlanmıştı.

Bennett, genetiği düzenlenmiş domuz kalbiyle, hayvandan insana nakilde en uzun süre hayatta kalan hasta oldu. Daha önce 1984’te bir bebek, babun kalbi ile 21 gün yaşamıştı.

Maryland Üniversitesi’nin hayvandan insana nakil programının direktörü Dr. Muhammed Mohiuddin, Bennett'ın tedavi sürecinde, genetiği değiştirilmiş domuz kalbinin, bağışıklık sistemi yeterince baskılanmışken insan vücudunda çalışabileceğini öğrenerek paha biçilmez bir anlayış kazandık" dedi.

Dünya genelinde nakiller için başka bir organ kaynağına duyulan ihtiyaç çok büyük. Sadece ABD'de geçen yıl yaklaşık 3 bin 800’i kalp nakli olmak üzere 41 binden fazla nakil yapılarak rekor kırıldı. Ancak 106 binden fazla insan ulusal bekleme listesinde. Her yıl binlerce kişi bir organa kavuşamadan ölüyor; binlerce kişi de nakil şartlarına uymayacak kadar hasta olduğu için listeye alınmıyor bile.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, acil durum kuralları altında Maryland Tıp Fakültesi’nin deneysel ameliyatına izin vermişti. Doktorları, ileri seviye kalp yetmezliği hastası olan Bennett, düzensiz kalp atışları olması ve geçmişte tıbbi talimatlara uymaması nedeniyle, yapay kalp cihazı ya da kalp nakli gibi sürekli ilaç kullanımı gerektiren tedavilere uygun görülmedi.

Şimdiki soru, bilimadamlarının, Gıda ve İlaç Dairesi’ni Bennett’tan sonraki klinik deneylere izin vermeye ikna edecek kadar bilgi edinip edinmediği. Yakın zamanda planlanan deneysel ameliyatların, başarısız olsa da hemen ölümcül olmayacak böbrek gibi bir organla yapılması muhtemel.

New York Üniversitesi'ndeki cerrahlar geçen sonbaharda iki defa, ölen bireylerin yaşam desteğini sonlandırmadan önce ailelerinden, genleri düzenlenmiş bir domuz böbreğini vücudun dışındaki kan damarlarına geçici olarak bağlayarak, çalışmalarını izlemek için izin aldı.

Birmingham'daki Alabama Üniversitesi'ndeki cerrahlar bir adım daha ileri gitti ve genetiği değiştirilmiş bir çift domuz böbreğini, beyin ölümü gerçekleşen bir kişiye naklettiler ve bu sayede daha sonra yaşayan hastalarda denemeyi umdukları bir ameliyatın adım adım provasını yaptılar.

Domuz derisi nakli ve domuz kalbi kapakçığı implantasyonu da dahil olmak üzere, domuzlar uzun zamandır insan sağlığı için tıpta kullanılıyor. Ancak tüm organları nakletmek, yüksek oranda işlenmiş doku kullanmaktan çok daha karmaşık. Bu deneylerde kullanılan genetiği değiştirilmiş domuzlar, potansiyel insan nakli için uygun domuz organları geliştirmek üzere çalışan birkaç biyoteknoloji şirketinden biri olan United Therapeutics'in yan kuruluşu Revivicor tarafından sağlandı.