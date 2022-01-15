Domuzdan Kalp Nakline İlahiyatçılar ve Halk Ne Dedi?

ABD'nin Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorlar geçen hafta, dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuz kalbini insana nakletti. Geçen Eylül ayında da Amerika'nın New York Üniversitesi'nde genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği insan vücuduna geçici olarak bağlamış ve başarı sağlamıştı. Bu gelişmeler, dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca insana umut oldu.

İslam'a göre domuz etinin yenilmesi haram. Akıllardaki soru, domuzdan alınan bir organın insana nakledilmesinin hükmünün ne olduğu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı’ya göre zaruret halinde domuz organının kullanılmasında bir sakınca yok.

“İslam dini açısından hiçbir sakıncası yok”

VOA Türkçe’ye konuşan Prof. Dr. Bayraklı, İslam dininin normal şartlar altında ölmüş hayvan, domuz eti ve kanı haram kıldığını söyledi. Zaruret hali bulunmadıkça Müslümanlar’ın bunları yemesinin veya damara zerk etmesinin caiz olmadığını ifade eden Bayraklı, “zaruret”in durumu değiştirdiğini söyledi.

Bayraklı, “Allah ayetinde, ‘aç kalınması durumunda ölmektense fazla olmamak şartıyla domuz eti yenebilir’ diyor. Yani zaruret gereği insanın sağlığı söz konusu olduğu zaman kalp nakli, böbrek nakli veya herhangi bir organ nakli domuzdan insana yapılabilir. Hiçbir sakıncası da yoktur” dedi.

Peki halk domuzdan insana yapılan organ nakli konusunda ne düşünüyor? VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı Selim Özmen, Türkiye ve dünyadaki insanların organ nakli konusunda pek duyarlı olmadıklarını ifade etti; “Bizim inancımıza göre Allah’ın yaratmış olduğu her şeyin bir sebebi var. Bu hayvanı bize veren de Allah insanı yaratan da Allah olduğu için bence gayet uygundur. Bir insanın yaşaması bence daha önemli. Benim için hiçbir sakıncası yok. İleride bir gün ihtiyaç duyarsam şahsen bu nakli yaptırabilirim. Çünkü derdi veren de Allah dermanını veren de Allah. İnşallah bundan sonra daha da güzel çalışmalar olur ve birçok insana sağlık açısından faydası olur” diye konuştu.

Çok dini hassasiyeti olan bir insanın bile sağlık söz konusu olduğunda düşüneceği tek şeyin hayatının kurtarılması olacağını belirten Cem Ayışığı, “O yüzden de domuzdan organ naklini bence herkes kabul eder. Domuz eti haram ama sonuçta sen bunu yemiyorsun. En nihayetinde bu da bir hayvan ve anlaşılan o hayvanın önemli bir fonksiyonu var” ifadelerini kullandı.

“Karşı çıkanlara da savunanlara da hak veriyorum”

Nisa Doğan, domuzdan organ nakline karşı çıkanlara da kabul edenlere de hak verdiğini ifade etti. Doğan, “İnsanların iki farklı bakış açısı var. Bir tarafta sağlık tarafını düşünen insanlar var diğer tarafta da dini açıdan bakarak, domuz haramdır diye düşünenler var. Ben iki tarafa da hak veriyorum. Bana her iki tarafın düşüncesi de aslında doğru geliyor. O yüzden de kararsızım” dedi.

Emekli öğretmen olduğunu kaydeden Erkan Esertepe, “Bir insanın hayatı mevzubahis. Orada domuzu ya da başka bir şeyi düşünemezsiniz. Eğer o organ alınabiliyorsa ve bir insana nakledilebiliyorsa bu çok güzel bir şey. Ben buna karşı değilim. O da bir canlı ve faydası olan bir canlı. İnsanların çoğu kalp krizinden ölüyor. Onun için ben bu duruma karşı değilim. Çok doğru bir şey yapmışlar” şeklinde konuştu.

“Bir insan hayatı kurtarılacaksa tedavinin haram olup olmadığı önemli değil”

Bir insan hayatı kurtarılacaksa o tedavi yönteminin haram olup olmadığının kendisi için çok önemli olmadığını ifade eden Duygu Tavukçu, “Eğer insan hayatını kurtaracaksa bu çok büyük bir sevap olmalıdır. Çünkü insan hayatı kaldırılıp çöpe atılabilecek bir şey değildir. İnsan hayatını kurtaracaksa tabii ki hiçbir şey düşünmeden ve tereddüt etmeden böyle bir operasyonu kabul ederdim” dedi.

