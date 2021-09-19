Domuzlara karşı ilginç yöntem: Bir daha gelmediler

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Çamurlu köyünde yaşayan Ahmet Karakoç, tarlasını domuz istilasından korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Karakoç, tarlanın etrafına çektiği güvenlik şeritlerinden rüzgarın etkisiyle çıkan sesin domuzları ürkütüp uzaklaştırdığını belirtti.

"BİR DAHA GELMEDİLER"

Evli ve 2 çocuk babası Karakoç, “Şeridi çektikten sonra bir daha domuzlar gelmedi. Rüzgarın etkisiyle şeritten çıkan sesin domuzları etkilediğini düşünüyorum. Domuzlara karşı güvenlik şeridimiz işe yaradı. İyi ki çekmişim” diye konuştu.

Karakoç, yaban domuzlarından dert yanan komşularının da kendisinden görüp tarlalarının etrafına çektikleri şeritle şimdilik sorun yaşamadıklarını dile getirdi. (İHA)



