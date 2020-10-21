Domuzlardan insanlara bulaşan yeni koronavirüs tehlikesi

Kuzey Carolina Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ve ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri PNAS'ta yayımlanan araştırma, 2016'dan beri domuzlarda görülen bir koronavirüs türü olan SADS-CoV'un insanlara bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu tespit etti.

İlk olarak yarasalarda görülen ve 19. yüzyıldan itibaren ise domuz başta olmak üzere diğer memelilerde rastlanan SADS-CoV (“Swine acute diarrhea syndrome coronavirus”, Domuz akut ishal sendromu koronavirüs), domuzlardaki çok yüksek ölüm oranı ile dikkat çekiyor.

"İNSANLARA BULAŞMA OLASILIĞI YÜKSEK"

Özellikle yeni doğan domuz yavrularında çok etkili olabilen virüs 5 günlük yavrularda kusma ve ishal olarak kendini gösteriyor ve yüzde 90 ölüm oranına ulaşabiliyor.

Bir "sentez" SADS-CoV virüsü üzerinde yapılan araştırma ise hastalığın birçok insan akciğer ve bağırsak primer hücresinde yayılabildiğini ortaya koydu.

Bu sebeple araştırmacılar tıpkı Covid-19'da olduğu gibi SADS-CoV'un da insanlara bulaşması durumunda çok ölümcül olabileceğini belirtti.

Bununla birlikte araştırmacılar, Covid-19 tedavisinde büyük tartışmalara neden olan Remdesivir adlı ilacın SADS-CoV'a karşı etkili olabileceğini belirtti. İlacın virüsün in vitro çoğalımını engellediği belirtildi.

