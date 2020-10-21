Domuzlardan insanlara bulaşan yeni koronavirüs tehlikesi

Kuzey Carolina Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ve ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri PNAS'ta yayımlanan araştırma, 2016'dan beri domuzlarda görülen bir koronavirüs türü olan SADS-CoV'un insanlara bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu tespit etti.
İlk olarak yarasalarda görülen ve 19. yüzyıldan itibaren ise domuz başta olmak üzere diğer memelilerde rastlanan SADS-CoV (“Swine acute diarrhea syndrome coronavirus”, Domuz akut ishal sendromu koronavirüs), domuzlardaki çok yüksek ölüm oranı ile dikkat çekiyor.
Özellikle yeni doğan domuz yavrularında çok etkili olabilen virüs 5 günlük yavrularda kusma ve ishal olarak kendini gösteriyor ve yüzde 90 ölüm oranına ulaşabiliyor.
Bir "sentez" SADS-CoV virüsü üzerinde yapılan araştırma ise hastalığın birçok insan akciğer ve bağırsak primer hücresinde yayılabildiğini ortaya koydu.
Bu sebeple araştırmacılar tıpkı Covid-19'da olduğu gibi SADS-CoV'un da insanlara bulaşması durumunda çok ölümcül olabileceğini belirtti.
Bununla birlikte araştırmacılar, Covid-19 tedavisinde büyük tartışmalara neden olan Remdesivir adlı ilacın SADS-CoV'a karşı etkili olabileceğini belirtti. İlacın virüsün in vitro çoğalımını engellediği belirtildi.