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  4. Domuzları parçalayıp derilerini yol kenarına bıraktılar

Domuzları parçalayıp derilerini yol kenarına bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde kimliği belirlenmeyen kişiler tarafından öldürülen ve parçalanarak derilerini yol kenarına bırakılan domuzlar için Araklı Kaymakamlığı inceleme başlattı.

Domuzları parçalayıp derilerini yol kenarına bıraktılar

Araklı ilçesindeki Kaşıkçı mevkiinde kimliği belirlenemeyen kişiler, eski bir taş ocağında öldükleri 5 domuzu parçalayarak derilerini yol kenarına bıraktı. Yol kenarına bırakılan domuz derileri vatandaşlar tarafından fark edilirken, parçalanan domuz etlerinin bölgeden taşındığı tespit edildi. İlçede parçalara ayrılarak sadece derileri bırakılan domuzları öldüren şahıslar için Araklı Kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı. Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, parçalara ayrılarak derileri bırakılan domuzları öldüren şahısların bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını dile getirdi. Parçalara ayrılan domuz etlerinin piyasaya sürülerek satılmasından endişe duyan yöre sakinlerinin endişeli bekleyişi sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Araklı domuz

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