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Domuzların saldırısına uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 01:53 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, odun toplamak için ormana giden 16 yaşındaki Emircan Avan, domuzların saldırısına uğradı.

Domuzların saldırısına uğradı

Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, odun toplamak için ormana giden 16 yaşındaki Emircan Avan, domuzların saldırısına uğradı. Feryatlarını duyan köylüler tarafından kurtarıalan avan, hastanede tedaviye alındı.
Yalıkavak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ormanlık alanda odun toplamaya giden 16 yaşındaki Emircan Avan bir anda domuz sürüsüyle karşı karşıya geldi. Domuzları gören Avan panik halinde kaçarken, aralarında yavru domuzlarında bulunduğu sürününsaldırısına uğradı. Baldırına aldığı darbeyle yere yığılan Avan, yardım için bağırmaya başladı. Avan'ın sesini duyanlar hemen bölgeye giderek 1'i yetişkin toplam 10 domuzu bölgeden uzaklaştırdı. Avan, durumun bildirilmesi üzerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Emircan Avan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bodrum'da son yıllarda özellikle Konacık, Ortakent, Bitez ve ilçe merkezinin dağlık kısımlarına inerek evlerin arasında yiyecek ararken görüntülenen domuzların yıllar sonra ilk kez bir insana saldırdığı duyuldu.

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Domuzların saldırısına uğradı

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