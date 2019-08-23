Domuzlarının oluşturduğu zararın giderilmesi için hukuk mücadelesi başlattı

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde çiftçilikle uğraşan emekli öğretmen 66 yaşındaki Cavit Turgut, mısır ekili tarlasını talan eden yaban domuzlarının oluşturduğu zararın giderilmesi için mahkemeye başvurdu. Yaban domuzlarının ürünlerine verdiği zararın tespit edilmesini talep eden Turgut, ilgili kurumların zararını karşılamasını istedi.

Mahkeme de Turgut'un arazisinde bilirkişi incelemesi yaptırdı.

Evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen Cavit Turgut, 2017 yılında ilçeye bağlı Yatağan'ın Nebiköy Mahallesi'nin Taşaltı Mevkii'nde kiraladığı 17 dönümlük tarlada, tarımla uğraşmaya başladı. 6 yıllığına kiraladığı tarlaya bu yıl silajlık mısır eken Turgut, yaban domuzlarının ürünlerine zarar vermemesi için arazinin çevresini elektrikli tellerle çevirdi. Arazisini her gün kontrol eden Turgut, Kurban Bayramı tatilinin bitiminden sonraki gün tarlasına geldi. Ancak büyük şok yaşadı. Mısırların çoğunun domuzlar tarafından talan edildiğini gören Turgut, adliyenin yolunu tutarak, Yatağan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeden

yaban domuzlarının ürünlerine verdiği zararın tespit edilmesini ve ilgili kurumların zararını karşılaması yönünde karar verilmesini istedi.

Türkiye'nin giderek tüketen toplum haline geldiğini, üretime katkı sağlamak amacıyla emekli olduktan sonra çiftçilikle uğraşmaya başladığını anlatan Cavit Turgut, ilk olarak 2007 yılında zeytincilik yapmaya başladığını kaydetti. O dönemde yaban domuzlarının ürününe zarar verdiğini yine yargı yoluna gittiğini ancak süreci takip edemediğini belirten Turgut, şimdi ise sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağını vurguladı. Büyük emekle mısır yetiştirdiğini belirten Turgut, "17 dönümlük yere, yaklaşık 11 bin liralık masraf ettim. Bunun yanı sıra yaklaşık 800 liralık mazot kullandım. Devlete vergi ödedim. Ama benim canımı ve malımı korumakla mükellef olan devlet, hayvan hakları gerekçesiyle domuzların sürülerle dolaşıp çoğalmasını önlemedi. Biz üreticiler bu hale geldik" dedi.

Kendisi gibi birçok çiftçinin yaban domuzlarının saldırısı nedeniyle mağduriyet yaşadığını, ekonomik olarak zarara uğradığını belirten Turgut, "Yatağan'da üretici olup da çoluğuyla çocuğuyla şu yaz gününde evinde yatan yok. Herkes tarlasında yatıyor. Bize bayram zehir oldu. Yaklaşık 10 gündür tarlada yatıp kalktığım halde işte halimiz budur. Hayvan hakları diyenlere sesleniyorum, benim hakkım nerede? Yasal süreci başlattım. Ben hakkımı istiyorum. Sadece emeğimin karşılığını istiyorum. Bana yazık değil mi" diye konuştu.

Turgut, "Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişiler, arazide inceleme yaptı. Rapor hazırlanacak. Mahkeme bundan sonra değerlendirecek. Sonrasında dava sürecinin başlamasını bekleyeceğiz" dedi.