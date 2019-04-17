"Don Kişot'um Ben" oyunu Bursa'da sahnelendi

Başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu'nun paylaştığı "Don Kişot'um Ben", Bursalı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Emrah Eren yönettiği oyunda Ozan Güven, Günay Karacaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul, Dilşad Bozyiğit ve Diren Polatoğulları rol aldı.

Oyunun sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.

Cervantes'in ölümsüz eseri Don Kişot, Irmak Bahçeci tarafından Türkçeye çevrildi.

