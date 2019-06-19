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Donald Trump, 2020 için başkanlık adaylık kampanyasını resmen başlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 2020’deki başkanlık seçimleri için yeniden adaylık kampanyasını ’Bir ülke vatandaşlarına değer vermeli” sloganı ile başlattı.ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık kampanyasında destekçilerine dört yıl daha bu ekibi “iktidarda tutun” diye seslendi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020’deki başkanlık seçimleri için yeniden adaylık kampanyasını ’Bir ülke vatandaşlarına değer vermeli” sloganı ile başlattı.
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık kampanyasında destekçilerine dört yıl daha bu ekibi “iktidarda tutun” diye seslendi. Başkan Trump, başkan adaylığını ikinci evim dediği Florida’da bir mitingle başlattı. Trump destekçilerine yaptığı konuşmasında kendisini ülkeyi bölmekle suçlayan Demokratlara seslenerek başladı. Kürsüye karısı Melania ile çıkan Trump, eşi için “Altı yıl daha first lady olacağı için heyecanlanıyor” ifadesini kullandı.
Trump’ın başkanlık kampanyasının başlama mitinginde Beyaz Saray’ın ileri gelenlerinden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve önceki basın sekreteri Sarah Sanders da konuştu.

"Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım"
Trump ikinci defa ABD’nin başkanlığı için adaylığına açıkladığı toplantıda, "Bugün ABD başkanı olarak ikinci defa başkanlık kampanyamı resmen başlatmak için karşınızda bulunuyorum” dedi. Trump destekçilerine, "Söz veriyorum. Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım” diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, "Amerika’yı yeniden büyük yapmaya devam edeceğiz" şeklinde başladığı konuşmasında 2016’daki seçim kampanyasında ele aldığı konuları da tekrarladı. Trump, illegal göçü durduracağının sözünü vererek, "Biz ülkemizin suçlulara değil kanunlara bağlı vatandaşların sığınağı olması gerektiğini inanıyoruz” dedi.
Trump, Demokratları, oylarına temel oluşturmak için illegal göçmenleri meşrulaştırmaya çalıştıklarını ileri sürerek, "Onların ülkemizi imha etmek istediklerini biliyorsunuz” ifadesini kullandı.
Başkan Trump, muhalifleri de ülkeye sosyalizmi getirecek sol kanat ’çete’ olarak nitelendirdi. Trump, "2020’de Demokratlara verilecek her bir oy radikal sosyalizmin yükselişi ve Amerikan rüyasının yıkımı içindir” şeklinde konuştu.
Trump, ekonomiyi överken 2016 seçim kampanyasında Rusya ile gizli görüşme iddiasıyla ilgili yapılan Müeller soruşturmasını eleştirerek medyaya gönderme yaptı ve “Yalan haber orada” dedi.

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