Donald Trump, 2024 seçimlerinde yeniden adaylığının sinyalini verdi: "Onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim"

Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından ilk kez konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağının sinyalini verdi.

Florida'da gerçekleştirilen 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) Cumhuriyetçi Partililere seslenen Trump, Kasım 2020 seçimlerini kazandığına dair asılsız iddialarını sürdürdü ve 2024 seçimleri için, "Onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim" diye konuştu.

Trump ayrıca yeni bir siyasi parti kurmayacağını da açıkladı.

Halefi Joe Biden'ı sert bir dille eleştiren eski ABD Başkanı, ülke politikasının "önce Amerika'dan, en son Amerika'ya" dönüştüğünü ifade etti.

'Yolculuğumuz sona ermedi'

Kürsüye beklenenden bir saat geç çıkan Trump, destekçileri tarafından alkışlarla karşılandı. Onu izlemeye gelenlerin büyük kısmının maske takmadığı gözlemlendi.

"Dört yıl önce birlikte başladığımız bu inanılmaz yolculuğun henüz sona ermediğini ilan etmek için bugün karşınızda duruyorum" diye konuşan Trump, destekçilerine "Beni özlediniz mi?" diye sordu.

Trump konuşmasında, "Galip olacağız ve Amerika her zamankinden daha güçlü ve daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.