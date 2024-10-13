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  4. Donald Trump'a 3'üncü suikast girişimi! Son anda engellendi

Donald Trump'a 3'üncü suikast girişimi! Son anda engellendi

13.10.2024 23:31
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Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik 3. suikast girişimi engellendi. Coachella Vadisi'ndeki mitingin dışında silahlı ve sahte pasaportlu bir adam, polisler tarafından yakalandı.

Donald Trump'a 3'üncü suikast girişimi! Son anda engellendi

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'a bir suikast girişiminde daha bulunulduğu duyuruldu. Trump'ın California eyaletine bağlı Riverside County'de yer alan Coachella Vadisi'nde gerçekleştirdiği miting sırasında polislerin bir şüpheliyi durdurduğu belirtildi.

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SON ANDA ENGELLENDİ

Riverside County Şerifi Chad Bianco yaptığı açıklamada, “Suikast girişimi, yerel polislerin mitingin dışında silahlı ve sahte pasaportlu bir adamı durdurmasıyla dün son anda engellendi. Muhtemelen bir suikast girişimini daha önledik” dedi.

Polis, şüphelinin miting alanından yaklaşık 1,6 kilometre uzakta giriş kartı ile yakalandığını, dolu bir av tüfeği, tabanca ve dolu şarjör taşıdığını bildirdi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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