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  4. Donald Trump'a benzetilen dev kayaya yoğun ilgi

Donald Trump'a benzetilen dev kayaya yoğun ilgi

İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

Mersin'in Silifke ilçesinin kırsal Büdeğirmeni Mahallesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen dev kaya, yoğun ilgi görüyor.

Silifke ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Büdeğirmeni Mahallesi'nde sarp yamaçta bulunan dev kaya parçası, görüntüsüyle insanı andırıyor. Vatandaşlar, uzaktan bakıldığında ABD Başkanı Donald Trump'a benzettikleri kayanın fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Yoğun ilgi gören kayayı görmek isteyenler mahalleye geliyor.

Bölgeye gitmek isteyenlerin kendilerinden yol tarifi aldıklarını belirten Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, "Geçenlerde bir fotoğrafını çektim. Baktık ABD Başkanı Trump'a benziyor. Bunun üzerine paylaştım. Görenler buraya gelerek bu tabiat güzelliği ile fotoğraf çektiriyor" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Seyhan Kaya ise mahallenin bulunduğu vadinin güzelliğinin Trump'ı andıran kaya nedeniyle daha fazla ilgi görmeye başladığını belirterek, "Kayanın Trump'a benzemesini keşfettikten sonra arkadaşlarla sosyal medya da paylaşarak vatandaşlarımızın görselliğine sunduk. Büyük bir ilgi gördü" dedi.

DHA

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