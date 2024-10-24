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  4. Donald Trump ABD Başkanı olunca ilk işini açıkladı! "Onu 2 saniyede kovacağım'

Donald Trump ABD Başkanı olunca ilk işini açıkladı! "Onu 2 saniyede kovacağım'

24.10.2024 22:44
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Dünya, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlere odaklandı. Cumhuriyetçi Parti'nin 5 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı Donald Trump, başkan olması halinde, kendisi hakkındaki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith'i "2 saniyede kovacağını" belirtti.

Donald Trump ABD Başkanı olunca ilk işini açıkladı! "Onu 2 saniyede kovacağım'

Trump, bir radyo programında verdiği mülakatta sunucunun, "Başkan olduğunuzda bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Ya kendinize af çıkaracaksınız ya da Jack Smith'i kovmak zorunda kalacaksınız. Hangisini yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı.

"2 SANİYEDE KOVACAĞIM"

Smith'in "hilekar" olduğunu savunan Trump, Smith'i "2 saniyede kovacağını" ve bu konunun başkan olduğunda "ele alınacak ilk konulardan" olduğunu ifade etti.

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SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Eski Başkan Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskını olayları ve 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale girişimi nedeniyle savcı Smith'in kendisine yönelik Ağustos 2023'te açtığı ceza davasında hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Trump, 6 Ocak olayları sırasında Beyaz Saray'da görevde olduğunu ve Başkan olarak "dokunulmazlığı" bulunduğunu savunarak, davanın düşürülmesi için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu. ABD Yüksek Mahkemesi, 1 Temmuz'da, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

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Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Savcı Smith'in de 2 Ekim'de Trump'ın "işlediği suçların temelde özel alana girdiğini" savunan yeni bir iddianame hazırladığı ve eski başkanın "diğer bütün vatandaşlar gibi yargılanması gerektiğini" belirttiği haberlere yansımıştı.

Trump'ın ekibine 7 Kasım'a kadar Smith'in iddianamesine yanıt vermesi için süre tanıyan Yargıç Tanya Chutkan'ın her iki tarafın savunmalarını inceledikten sonra Trump'ın yargılanıp yargılanmayacağına karar vermesi gerekiyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump
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