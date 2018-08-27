Trump bir skandala daha imza attı! Amerikan bayrağını yanlış boyadı

Trump'ın kırdığı potlarla ve sıradışı davranışlarıyla gündeme gelmesi kamuoyunu artık şaşırtmıyor ama Amerikan bayrağının neye benzediğini bilmemesinin pek mümkün olmadığında çoğunluk hemfikir.
Olay ABD başkanı Perşembe günü Melania Trump'ın ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar ile birlikte Ohio'da Nationwide Çocuk Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaşandı.
Trump gazetecilere fotoğraf vermek üzere çocuklarla bir masaya oturup Amerikan bayrağını boyalı kalemlerle renklendirmeye girişti.
Fakat başkan, Amerikan bayrağının şeritlerinden birini nedense kırmızı yerine maviye boyayıverdi.
Aslında Sağlık Bakanı Azar'ın ziyaret sırasında attığı, morfin etkisi yaratan kimyasallar sorunuyla ilgili twitter mesajına iliştirdiği fotoğraflar olmasa bu belki de hiç farkedilmeyecekti.
Mesaj Twitter'a düşer düşmez hata farkedildi.
The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA— Alex Azar (@SecAzar) 25 Ağustos 2018
Hemen yorumlar izledi.
'Polisi onurlandırmak için özellikle mavi yaptı' diyenler çıktı.
Trump belki bir çocuğun yaptığı hatayı düzeltiyordu ya da sadece komiklik olsun diye farklı boyamıştı.
Ama buna cevaben, yalnızca bir yıl önce Trump'ın, milli marş çalınırken sadece bir dizleri üzerine çöken atletleri Amerikan bayrağına saygısızlıkla suçladığını hatırlatanlar çıktı.
Kuşkusuz Amerikan bayrağının yanlış boyanmasının doğrudan bayrağa saygısızlık sayılıp sayılmayacağı tartışmalı bir konu.
Ama karşıtları açısından da destekçileri açısından da bakıldığında bugünlerde kafası çok önemli ve büyük sorunlarla meşgul olan Trump'un bu seferlik iyi bir mazereti olduğunu söylemek yanlış olmaz.
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