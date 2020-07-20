Donald Trump bu kez Linkin Park'ın telifine takıldı!

ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter'ın arası bu aralar limoni. Ancak Donald Trump, tüm yaşananlara rağmen Twitter'da kalmaya devam ediyor. Zira Twitter, seçim kampanyalarının en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Bu yüzden gerek Donald Trump gerekse de Demokratların adayı Joe Biden, Twitter üzerinden seçim kampanyalarına dair videolar paylaşıyorlar. Fakat bu videolardan Donald Trump'a ait olan, Linkin Park engeline takılmış durumda.

TWİTTER TRUMP'IN VİDEOSUNU KALDIRDI

Twitter, Donald Trump'ın da retweet ettiği seçim videolarından birini telif hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı. Bir Twitter sözcüsünün paylaştığı bilgilere göre

Linkin Park'ın In The End parçasına ev sahipliği yapan söz konusu video, Linkin Park tarafından şikayet edilince Twitter da videoyu kaldırmak zorunda kaldı.

LİNKİN PARK: DONALD TRUMP'A YETKİ VERMEDİK

Linkin Park tarafı ise Donald Trump için sert konuştu. ''Linkin Park, Trump'ı desteklemedi ve desteklemiyor, organizasyonuna da bizim müziklerimizin hiçbirini kullanma yetkisi vermedik.'' diyen Linkin Park, durdurma ve engelleme başvurusu yapıldığını da söyledi. Anlaşılan o ki bu başvuru Twitter tarafından kabul edildi ve söz konusu video kaldırıldı.

Daha önce Twitter tarafından dört dakikalık videosu kaldırılan ve bu olayı yasadışı olarak niteleyen Donald Trump'ın yeni tepkisi ise oldukça merak ediliyor.

