Donald Trump FBI'ın başına geçecek kişiyi belirledi

ABD'de Kamala Harris ile yarışan ve zaferi göğüsleyen Donald Trump, Joe Biden'dan sonra ABD'nin 47. başkanı olarak göreve başlayacak. Kabinesini oluşturma çalışmalarına devam eden Trump FBI'ın başına geçecek kişiyi de belirledi.

KASH PATEL FBI'IN BAŞINA GEÇECEK

Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik yetkilisi Kash Patel’in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörlüğünü üstlenmesini istediğini belirtti. Trump yaptığı açıklamada, “Kash Patel'in FBI'ın bir sonraki direktörü olarak görev yapacağını açıklamaktan gurur duyuyorum” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır