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Donald Trump Huawei için kararını verdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 11:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Huawei'yi ilgilendiren ticaret yasası için yeni bir karar daha aldı. Donald Trump, Huawei'nin ve birçok Çinli şirketin ABD pazarında ticaret yapmasını engelleyen yasayı bir yıl uzattı.

Donald Trump Huawei için kararını verdi!

Huawei, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret krizinden en çok etkilenen isim. Şirket bu krize bağlı olarak ABD hükümeti tarafından çıkartılan ticaret muafiyeti yasası yüzünden, ABD pazarında ticaret yapamıyor, Amerikalı kullanıcılarla ürünlerini buluşturamıyor ve kendisi de Google gibi ABD merkezli şirketlerle anlaşma yapamıyor. Birkaç aydır bu yasağın esnetilebileceği gündeme gelse de, sonuçlar bunun tam tersi oldu.

DONALD TRUMP'TAN UZATMA KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Huawei Technologies Co.'nun ABD pazarına ve Amerikalı tedarikçilere erişimini engellemek için uyguladığı ticaret muafiyetini uzatma kararı aldı. Alınan karar ile birlikte ticaret muafiyeti 1 yıl daha geçerli olacak. Yani Huawei 1 yıl daha ABD pazarında boy gösteremeyecek. Yasadan Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE de nasibini alacak.

Donald Trump, kararın ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Trump açıklamasında Çin'e sert sözlerle yüklendi. Koronavirüs salgınının Çin ile yapılan ticaret anlaşmasından sonra çıktığını belirten Trump, ''100 tane ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir.'' değerlendirmesinde bulundu.

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