Donald Trump Huawei için kararını verdi!

Huawei, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret krizinden en çok etkilenen isim. Şirket bu krize bağlı olarak ABD hükümeti tarafından çıkartılan ticaret muafiyeti yasası yüzünden, ABD pazarında ticaret yapamıyor, Amerikalı kullanıcılarla ürünlerini buluşturamıyor ve kendisi de Google gibi ABD merkezli şirketlerle anlaşma yapamıyor. Birkaç aydır bu yasağın esnetilebileceği gündeme gelse de, sonuçlar bunun tam tersi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Huawei Technologies Co.'nun ABD pazarına ve Amerikalı tedarikçilere erişimini engellemek için uyguladığı ticaret muafiyetini uzatma kararı aldı. Alınan karar ile birlikte ticaret muafiyeti 1 yıl daha geçerli olacak. Yani Huawei 1 yıl daha ABD pazarında boy gösteremeyecek. Yasadan Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE de nasibini alacak.

As I have said for a long time, dealing with China is a very expensive thing to do. We just made a great Trade Deal, the ink was barely dry, and the World was hit by the Plague from China. 100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost!