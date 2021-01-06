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  4. Donald Trump imzaladı! Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasına yasaklama talebi

Donald Trump imzaladı! Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasına yasaklama talebi

06.01.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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Donald Trump imzaladı! Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasına yasaklama talebi

ABD Başkanı Donald Trump, mobil cihazlar üzerinden ödeme imkanı sunan Çin merkezli 8 uygulama ile işlem yapmanın yasaklanmasına yönelik başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump bugün imzaladığı kararnamede, Ticaret Bakanlığından ABD'de, Ant Grup'a ait Alipay'in de aralarında yer aldığı 8 mobil ödeme uygulaması ile işlem yapılmasının yasaklanmasını talep etti.

İŞTE TRUMP'IN YASAKLANMASINI TALEP ETTİĞİ UYGULAMALAR

Alipay'in yanı sıra, "CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay ve WPS Office" programlarına yönelik kararnamenin ardından Ticaret Bakanlığının harekete geçmesi için önünde 45 günü bulunuyor.

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Öte yandan Amerikan basınına yansıyan haberlerde, 20 Ocak'ta görev süresi dolan Trump yönetiminin bu tarihten önce ilgili uygulamaların yasaklanması için adım atacağı vurgulandı.
(AA)

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