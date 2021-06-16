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  4. Donald Trump'ın doğum gününde şaşkına çeviren görüntü! Melania katılmadı

Donald Trump'ın doğum gününde şaşkına çeviren görüntü! Melania katılmadı

16.06.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Ivana Trump'ın en büyük çocukları Donald Trump Jr. Instagram'da yayınladığı bir video ile annesi Melania'nın doğum günü partisine katılmadığını ortaya çıkardı. Sosyal medyada gündem olan görüntü için birçok kullanıcı ''Melania nerede?'' diye sordu.

Donald Trump Jr tarafından Instagram'a yüklenen bir video, eski First Lady Melania'nın Pazartesi günü kocası Donald'ın 75. doğum günü kutlamalarında bulunmadığını gösterdi.

MELANIA NEREDE?

Trump'ın doğum gününü kutladığını gösteren görüntüler, birçok internet kullanıcısının aynı şeyi sormasına neden oldu: "Melania nerede?" Trump'ın en büyük oğlu tarafından Instagram'a yüklenen büyük doğum günü partisinin bir videosunda, Melania'sız kutlamaların tadını çıkaran bir grup görülüyordu. Bir grup insanın Trump'a doğum günü şarkısı söylediği duyuluyor.

Donald Jr videoya, "Ailenin ve harika arkadaşların ve ayrıca birkaç Kongre üyesinin sana doğum günün kutlu olsun şarkısını söylemesi her zaman güzeldir'' notunu düştü.

Melania’nın yokluğu sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekerken, “Melania nerede? Barron ve Melania hiçbir yerde yok” gibi yorumlara neden oldu.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ

Başkanlık döneminde kameralar önünde zaman zaman soğuk görüntüler veren Donald ve Melania Trump’ın, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra boşanacakları iddia edilmişti.


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