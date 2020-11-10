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Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'tan seçim yorumu

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2020 12:07 | Son Güncelleme

Donald Trump'ın 15 yıl evli kaldığı üç çocuğunun annesi Ivana Trump, seçimi kaybeden başkan hakkında konuştu: O iyi bir mağlup değildir. Kaybetmeyi hiç sevmez, dolayısıyla savaşacak, savaşacak ve savaşacak.

Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'tan seçim yorumu

Donald Trump 3 Kasım'da yapılan seçimi Demokrat aday Joe Biden'a karşı kaybetti ve Ocak 2021'deki yemin töreniyle görevi Biden'a teslim etmesi gerekiyor. Eski eşi Ivana Trump, Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimi yenilgisi hakkında konuştu.

Ivana Trump, "Sadece her şeyin bitmesini istiyorum, öyle ya da böyle" ifadesini kullandı. People dergisine konuşan 71 yaşındaki eski eş, "Gerçekten umursamıyorum" dedi.

"KAYBETMEYİ HİÇ SEVMEZ"

Donald Trump için, "O iyi bir mağlup değildir" diyen Ivana Trump, "Kaybetmeyi hiç sevmez, dolayısıyla savaşacak, savaşacak ve savaşacak" ifadesini kullandı.

"TEMİZ AMA İHMALKARDIR"

Ivana Trump geçen ay da eski eşinin corona virüse yakalaması hakkında yorum yapmıştı. Trump hakkında “İhmalkar” nitelendirmesi yapan Ivana Trump, “Bunun kendisine olacağını hiç düşünmedi” diye konuşmuştu. Donald Trump'ın corona virüse yakalandığını öğrendiğinde şoke olduğunu belirten Ivana Trump, “En temiz, en sağlıklı insandır. En sağlıklı yemekleri yemez ama diğer taraftan çok sağlıklıdır. Her zaman ellerini yıkar ve dikkatlidir. Tek zayıflığı yediği yemekler. Fast food hamburger sever. Bu onun en büyük zaafı” ifadesini kullanmıştı.

Ivana ve Donald Trump, 1977 ve 1992 yılları arasında evliydi. İkilinin bu birliktelikten Ivanka, Eric ve Donald Jr. adında üç çocuğu bulunuyor.

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