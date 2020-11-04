Donald Trump'ın başkanlıkta geçirdiği dört yılın özeti!

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45'inci başkanı olarak Beyaz Saray'a çıktığında 70 yaşındaydı. Ve siyasette hiçbir kariyeri yoktu. ABD'nin gördüğü en zengin ve en yaşlı başkan Donald Trump, halefi Barack Obama'nın umut veren "evet yapabiliriz" sloganını, "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganıyla değiştirdi. ABD dış politikasını "Önce Amerika" eksenine oturttu. İç siyasette azledilme noktasına kadar geldi. Trump, ülke tarihinin en sıradışı başkanlık dönemlerinden birine imza attı. Donald Trump, 1946'da New York'ta doğdu. Babası emlak ve inşaat işleriyle uğraşıyordu. Gençlik yıllarından itibaren o da emlak dünyasına merak saldı. İnşa ettiği otellerle kısa sürede adını duyurdu. Oteller zinciri ve eğlence sektöründeki atılımlarıyla bir imparatorluk kurdu. İmparatorluğunun başkenti de Manhattan beşinci caddedeki Trump Tower'dı. Trump'ın aklı hep başkanlıktaydı. 1987'de Cumhuriyetçi Parti'ye kaydoldu ama siyasi duruşu çok istikrarlı değildi. Beş kere parti üyeliği değiştirdi. Üye oldukları arasında Demokrat Parti de vardı..

2000'de yapılan seçimlere Reform Partisi başkan adayı olarak katıldı fakat kısa süre sonra adaylıktan çekildi. 2009'da yeniden Cumhuriyetçi Parti eksenine döndü. Trump'ın hayatında dönüm noktalarından biri, 2004 yılında yayınlanmaya başlayan "Çırak" adlı yarışma programıydı. Ününe ün, servetine servet kattı. 14 sezon süren programla binlerce Amerikalının evine girdi. "Kovuldum" sözü fenomene dönüştü. Bu popülerliği başkanlık yarışında avantaj olarak kullandı. Kimilerine göre başkanlık için "çıraklığı" siyaset sahnesinden önce televizyon dünyasında yaptı. Donald Trump'ın Başkanlığı protestolarla başladı. Onu Beyaz Saray'da görmek istemeyenler günlerce eylem yaptı. Seçilmesinden kısa süre sonra göçmenlikle ilgili düzenlemeleri sıkılaştırdı, nüfusununun büyük bir bölümü Müslüman olan bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladı. İlk yurt dışı seyahatini Suudi Arabistan'a yaptı. O ziyarette 350 milyar dolarlık askeri anlaşma imzalandı. Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yapsa da Veliaht Prensi hep korudu.

Başkanlığı döneminde bazı uluslararası anlaşmalardan çekildi. İran ile yapılan nükleer anlaşma ve iklim değişikliğiyle ilgili 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması onlar arasındaydı.. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan ile diplomatik ilişkiler kurmasını öngören anlaşmaların da arabulucusuydu. Belki de en büyük sürprizi,, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile masaya oturarak yaptı. Başkanlığının ilk döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a hakaretler yağdıran Trump, temmuz 2019'da Kuzey Kore toprağına ayak basan görevdeki ilk Amerikan Başkanı oldu. İç siyasette ona yöneltilen eleştirilerin başında göçmenlere yönelik sert politikaları yer aldı. "Siyahların hayatı değerlidir" eylemleri dalga dalga yayılırken, ırkçılığı açık bir dille kınamaması tepki çekti. Donald Trump, başkanlığında azil süreciyle de karşı karşıya kaldı. Hakkındaki suçlamalar "görevi kötüye kullanmak" ve "kongrenin işleyişini engellemek" ti. Tıpkı eski başkanlar Andrew Johnson ve Bill Clinton gibi azil sürecini atlattı.