Donald Trump’ın hesabını askıya aldı

Facebook, 6 Ocak’taki Capitol Hill isyanından bir gün sonra Trump’ın hesabını, şiddeti teşvik ettiğini belirleyerek askıya almıştı. Facebook Cuma günü yaptığı açıklamada, bu askıya almanın ilk engelleme tarihinden itibaren en az iki yıl süreceğini ve yalnızca kamu güvenliği riskinin azalması durumunda kaldırılacağını söyledi. Trump, kararı bir tür sansür ve seçmenlerine hakaret olarak eleştirdi. Bu yeni yasak çizelgesi, Cumhuriyetçi Trump’ın Kasım 2022 kongre seçimleri öncesinde aktif olmasına engel. Ancak aynı zamanda, 2024’ün sonlarında yapılacak bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çok önce Facebook’a dönebilecek.

Trump, Twitter tarafından kalıcı olarak yasaklandı ve isyandan sonra YouTube’u da askıya alındı. Kısa süre önce başlattığı blogunu bu hafta kapatan Trump, kendi platformunu kurma planlarından söz etti. Facebook’un küresel işlerden sorumlu başkanı Nick Clegg, gönderide, “Bay Trump’ın görevden alınmasına yol açan koşulların ciddiyeti göz önüne alındığında, eylemlerinin, yeni uygulama protokolleri kapsamında mevcut olan en yüksek cezayı hak eden kurallarımızı ciddi bir şekilde ihlal ettiğine inanıyoruz.” dedi.