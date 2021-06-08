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Donald Trump’ın hesabını askıya aldı

08.06.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Cuma günü eski ABD Başkanı Donald Trump’ı en az Ocak 2023’e kadar askıya aldı ve sitesinde kuralları çiğneyen dünya liderlerine nasıl davranacağına ilişkin değişiklikleri duyurdu.

Donald Trump’ın hesabını askıya aldı

Facebook, 6 Ocak’taki Capitol Hill isyanından bir gün sonra Trump’ın hesabını, şiddeti teşvik ettiğini belirleyerek askıya almıştı. Facebook Cuma günü yaptığı açıklamada, bu askıya almanın ilk engelleme tarihinden itibaren en az iki yıl süreceğini ve yalnızca kamu güvenliği riskinin azalması durumunda kaldırılacağını söyledi. Trump, kararı bir tür sansür ve seçmenlerine hakaret olarak eleştirdi. Bu yeni yasak çizelgesi, Cumhuriyetçi Trump’ın Kasım 2022 kongre seçimleri öncesinde aktif olmasına engel. Ancak aynı zamanda, 2024’ün sonlarında yapılacak bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çok önce Facebook’a dönebilecek.

Trump, Twitter tarafından kalıcı olarak yasaklandı ve isyandan sonra YouTube’u da askıya alındı. Kısa süre önce başlattığı blogunu bu hafta kapatan Trump, kendi platformunu kurma planlarından söz etti. Facebook’un küresel işlerden sorumlu başkanı Nick Clegg, gönderide, “Bay Trump’ın görevden alınmasına yol açan koşulların ciddiyeti göz önüne alındığında, eylemlerinin, yeni uygulama protokolleri kapsamında mevcut olan en yüksek cezayı hak eden kurallarımızı ciddi bir şekilde ihlal ettiğine inanıyoruz.” dedi.

Şirket tarafından finanse edilen ve tartışmalı içerik kararlarının küçük bir bölümünü yöneten bağımsız bir grup olan Facebook gözetim kurulu, Mayıs ayında şirketin Trump’a yönelik benzeri görülmemiş engellemesini onayladı. Ancak kurul, yasağı süresiz hale getirmenin yanlış olduğuna karar verdi ve “orantılı bir yanıt” çağrısında bulundu. Cuma günü yaptığı açıklamada, Trump kararı eleştirdi ve seçmen sahtekarlığı iddialarını tekrarladı: “Facebook’un kararı, rekor kıran 75 milyon kişiye ve 2020 Hileli Başkanlık Seçimlerinde bize oy veren birçok kişiye hakarettir. Bu sansür ve suskunluğun yanlarına kalmasına izin verilmeyecek ve eninde sonunda biz kazanacağız. Ülkemiz bu suistimali artık kaldıramaz!” şeklinde konuştu.

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facebook Donald Trump
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