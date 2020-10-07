HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Donald Trump'ın koronavirüs paylaşımına Facebook ve Twitter'dan engel!

Donald Trump'ın koronavirüs paylaşımına Facebook ve Twitter'dan engel!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.10.2020 09:50 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın mevsimsel gribin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha ölümcül olduğunu savunduğu paylaşımını sildi.

Donald Trump'ın koronavirüs paylaşımına Facebook ve Twitter'dan engel!

Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'dan devam eden Trump'ın sabah saatlerinde Twitter ve Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Bazı kişiler için Kovid-19, gripten daha az ölümcül." ifadelerini kullanması sosyal medya şirketlerini harekete geçirdi.

Facebook, Trump'ın Kovid-19 konusunda yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle söz konusu paylaşımı sildi.

TWİTTER'DAN ''YANLIŞ BİLGİ'' UYARISI

Twitter ise Trump'ın paylaşımını kaldırmadı ancak söz konusu paylaşıma, "Bu tweet, Kovid-19 konusunda yanlış ve zararlı bilgi yaydığı için Twitter kurallarını ihlal etmiştir. Ancak Twitter, bu tweetin erişilebilir kalmasının kamunun yararına olabileceğine karar vermiştir." şeklinde bir uyarı ekledi.

Trump, paylaşımında "Her yıl sayıları bazen 100 bine varan birçok insan aşısı olmasına rağmen gripten dolayı ölüyor. Bunun için ülkemizi karantinaya alıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, şimdi de Kovid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz, bazı kişiler için Kovid-19 gripten daha az ölümcül." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Google milyonlara hitap eden hizmetin adını değiştirdi!Google milyonlara hitap eden hizmetin adını değiştirdi!
Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Özel tasarım iPhone 12 siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
Özel tasarım iPhone 12 siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi
Uzaydan internet için geri sayım! 60 tanesi daha uzayla buluştu
Google ile Oracle arasındaki 'Android' davası, Yüksek Mahkemeye taşındı
İki dev şirketin 'Android davası' Yüksek Mahkemeye taşındı
Apple açıkladı: iPhone 12 tanıtım tarihi belli oldu!
Apple açıkladı: iPhone 12 tanıtım tarihi belli oldu!
iPhone 12 anketi Android kullanıcılarının bir sonraki telefonunu ortaya çıkardı
Tercihiniz hangisi olacak? Son ankette dikkat çeken sonuçlar!
Google Workspace: Google G Suite'i yeniledi!
Google milyonlara hitap eden hizmetin adını değiştirdi!
Gözler Elon Musk'ta: Tesla Model Y'nin cam tavanı uçtu iddiası!
Bu otomobilin başına gelen yok artık dedirtti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.