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  4. Donald Trump'ın ofisinde hırsızlık olayı! 'Nadir görülen bir durum'

Donald Trump'ın ofisinde hırsızlık olayı! 'Nadir görülen bir durum'

13.08.2024 20:23
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Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ın Virginia’daki seçim ofisine hırsız girdi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ofise zorla girdiğini ve içeride dolaştığını belirtti. Şüphelinin herhangi bir şey çalıp çalmadığını araştırdıklarını ifade etti.

Donald Trump'ın ofisinde hırsızlık olayı! 'Nadir görülen bir durum'

ABD’nin eski başkanı olan Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donal Trump’ın Virginia eyaletinde yer alan Ashburn’daki seçim ofisine hırsız girdi. Yetkililer, hırsızlık olayının Trump’ın seçim kampanyası tarafından kiralanan ve aynı zamanda Virginia 10. Bölge Cumhuriyetçi Komitesi'nin merkezi olarak hizmet veren bir ofiste meydana geldiğini belirterek, şüphelinin herhangi bir şey çalıp çalmadığını araştırdıklarını ifade etti.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ofise zorla girdiğini ve içeride dolaştığını belirtti. Şüphelinin, koyu renk kıyafetler giydiği, şapka taktığı ve sırt çantası taşıdığı aktarıldı.

"NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM"

Loudoun Şerifi Mike Chapman yaptığı açıklamada, "Herhangi bir siyasi kampanyanın ya da partinin ofisine zorla girilmesi nadir görülen bir durumdur. Şüphelinin kimliğini tespit etmeye, olayın nedenini araştırmaya ve ne çalınmış olabileceği gibi geride ne bırakılmış olabileceğini de belirlemeye kararlıyız" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Trump’ın seçim ekibi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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