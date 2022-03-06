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Donald Trump'ın senatörleri kahkahaya boğan şakası: “Savaş uçaklarına Çin bayrağı asıp Rusya'yı bombalayalım”

06.03.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Komitesi Bağışçıları toplantısında konuştu. Donald Trump, konuşması sırasında yaptığı "Rusya şakası" ile ise Cumhuriyetçi senatörleri kahkahalara boğdu. Trump, savaş uçaklarına Çin bayrağı asıp Rusya'yı bombalamayı önerdi.

Donald Trump'ın senatörleri kahkahaya boğan şakası: “Savaş uçaklarına Çin bayrağı asıp Rusya'yı bombalayalım”

Görev süresi dolduktan sonra yaptığı çıkışlarla gündeme gelmeye devam eden Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Rusya şakası ile kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.

ABD BAŞKANI JOE BIDEN'I VE NATO'YU ELEŞTİRDİ

Amerikan basınındaki haberlere göre Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Komitesi Bağışçıları toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’yı vurmayacaklarını söylemeyi bırakmaları gerektiğini belirtti.

Trump, NATO’yu “kağıttan kaplan” şeklinde nitelendirerek, “Hangi noktada, insanlığa karşı bu kitlesel suçlara katlanamayacağımız söylenecek? Bunun olmasına, devam etmesine izin veremeyiz.” ifadesini kullandı.

Son dakika: Trump'tan Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili sert sözler: &quot;Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor&quot;Son dakika: Trump'tan Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili sert sözler: "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor"

TRUMP'TAN "RUSYA’YI ÇİN BAYRAKLI JETLERLE BOMBALAYALIM" ŞAKASI

ABD’nin, F-22 savaş uçaklarına "Çin bayrağı" asarak Rusya’yı bombalamasını, ardından da "suçu Çin’e atmasını" öneren Trump, “Artık birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz.” değerlendirmesinde bulundu.

ŞAKASINA KAHKAHALARLA GÜLÜP ALKIŞLADILAR

Cumhuriyetçi senatörler, Trump’ın şakasını kahkahalarla alkışladı.

Trump, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sadece kendi döneminde başka bir ülkeyi işgal etmediğini savunmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Donald Trump
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