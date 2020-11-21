Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı, hafta başından bu yana karantinada

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı.

Sözcüsünün açıklamasına göre 'Don Jr' olarak da anılan 42 yaşındaki Donald Trump Jr, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra bu hafta başından itibaren dağ evinde karantinaya girdi.

Açıklamada "Şimdiye kadar hiçbir semptom göstermedi ve Covid-19 düzenlemeleri kapsamında tıbbi tavsiyelere uyuyor" dendi.

Donald Trump'ın 14 yaşındaki oğlu Barron Trump'ın da geçen ay koronavirüs testi pozitif çıkmış, Barron hızla iyileşmişti.

Don Jr. babasının seçim kampanyasında ön saflarda yer alarak, birçok konuşmaya, gösteriye katılmıştı.

Başkanlık yarışında adaylığa ilgi duyduğu konuşulan Don Jr bu iddiaları reddeden bir açıklama yapmadı.

Don Jr. Fox News'a verdiği bir röportajda medyanın 'can kaybı yerine vaka sayısına odaklandığını' söyleyip şu eleştiriyi yapmıştı: "'Neden ölümlerden bahsetmiyorlar' diye düşünüyordum. Tabii çünkü ölü sayısı artık hemen hemen yok gibi. Kontrol altına aldık, nasıl işlediğini anlıyoruz."

Don Jr'ın sevgilisi, eski Fox News sunucusu Kimberly Guilfoyle de Temmuz ayında Covid-19'a yakalanmıştı.