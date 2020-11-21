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Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı, hafta başından bu yana karantinada

21.11.2020 14:22 | Son Güncelleme:
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Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı, hafta başından bu yana karantinada

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı.

Sözcüsünün açıklamasına göre 'Don Jr' olarak da anılan 42 yaşındaki Donald Trump Jr, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra bu hafta başından itibaren dağ evinde karantinaya girdi.

Açıklamada "Şimdiye kadar hiçbir semptom göstermedi ve Covid-19 düzenlemeleri kapsamında tıbbi tavsiyelere uyuyor" dendi.

Donald Trump'ın 14 yaşındaki oğlu Barron Trump'ın da geçen ay koronavirüs testi pozitif çıkmış, Barron hızla iyileşmişti.

Don Jr. babasının seçim kampanyasında ön saflarda yer alarak, birçok konuşmaya, gösteriye katılmıştı.

Başkanlık yarışında adaylığa ilgi duyduğu konuşulan Don Jr bu iddiaları reddeden bir açıklama yapmadı.

Don Jr. Fox News'a verdiği bir röportajda medyanın 'can kaybı yerine vaka sayısına odaklandığını' söyleyip şu eleştiriyi yapmıştı: "'Neden ölümlerden bahsetmiyorlar' diye düşünüyordum. Tabii çünkü ölü sayısı artık hemen hemen yok gibi. Kontrol altına aldık, nasıl işlediğini anlıyoruz."

Don Jr'ın sevgilisi, eski Fox News sunucusu Kimberly Guilfoyle de Temmuz ayında Covid-19'a yakalanmıştı.

Beyaz Saray'da vakalar

Trump'a yakın isimlerden koronavirüs testi pozitif çıkan bir diğer kişi de Trump'ın özel danışmanı Andrew Giuliani.

Trump'ın özel avukatı Rudy Giuliani'nin de oğlu olan Andrew, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra Covid-19'un hafif belirtilerini gösterdiğini söyledi.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News, Beyaz Saray'da en az dört danışmanın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bu aybaşında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows da Covid-19'a yakalanmıştı.

Ekim başında ABD Başkanı Trump da Covid-19 nedeniyle üç gece hastanede yattı.

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 11.8 milyon, can kaybı da 253.000'in üzerinde.

Covid Tracking Project adlı vaka takip projesine göre yalnızca Cuma günü ABD'de koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 192.000 oldu.

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