Donald Trump: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı için risk ne kadar büyük?

Koronavirüs'un bir kişiyi nasıl etkileyeceği konusundaki tahmin yürütmek çok zor ama Twitter'dan eşi ve kendisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurduğundan bu yana, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaşı ve kilosu bakımından uzmanların şimdiye kadar riskli diye nitelediği gruba girdiğine dikkat çekiliyor.

Buna karşılık Trump ve eşinin henüz hastalığın belirtilerini gösterip göstermediği bilinmiyor. Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump ve 'First Lady' Melania Trump'ın Covid-19 olduklarını bir açıklama ile doğruladı.

Doktor Conley, "Bu akşam Başkan Trump ve First Lady Melania Trump'ın SARS-Cov-2 virüsü testlerinin pozitif çıktığının teyidini almış bulunuyorum. Başkan ve First Lady şu anda iyiler ve bu süreyi Beyaz Saray'da evde kalarak geçirecekler" dedi.

Conley, "Beyaz Saray sağlık ekibi ve ben kendilerini dikkatle izleyeceğiz; ülkemizin bazı önde gelen uzmanları ve kurumlarından gelen desteği memnuniyetle karşılıyorum" diye ekledi.

BBC Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, başkanın seçimlere 32 gün kala koronavirüs pozitif çıkmasının birçok şeyi değiştirebileceğine dikkat çekiyor.