Donald Trump koronavirüse yakalandı: Başkanlık görevini yürütemeyecek kadar hastalanırsa ne olacak?

ABD'de başkanlık seçimlerine haftalar kala Donald Trump koronavirüse yakalandı.

Bundan sonra olabileceklere dair bilmeniz gerekenleri derledik:

Trump hangi etkinlikleri kaçıracak?

ABD'deki kurallara göre Trump'ın 14 gün için karantinaya girmesi gerekiyor, bu yüzden 15 Ekim'de Demokrat başkan adayı Joe Biden ile gerçekleştireceği televizyon tartışmasına katılamaması muhtemel.

Aynı zamanda iki hafta içinde düzenlenmesi planlanan üç miting vardı.

Trump, başkanlık görevlerini yerine getiremeyecek kadar hasta düşerse ne olur?

ABD anayasasının 25. maddesine göre başkan bu durumda görevlerini yardımcısına devreder, bu da Mike Pence'in görevi yürütmesi anlamına gelecektir.

Trump iyileştiği zaman tekrar görevi devralır.

Ronald Reagan ve George W. Bush yönetimleri sırasında böyle olmuştu.

Başkanın bu kararı veremeyecek kadar hasta olması durumunda kabine ve başkan yardımcısı da bu kararı alabiliyor.

Pence de koronavirüse yakalanır ve başkanlığa vekalet edemeyecek durumda kalırsa New York Times gazetesine göre ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi başkanlık görevine vekalet edecek.

Ancak böyle bir görev devir teslimi olması takdirinde yasal çekişmelerin yaşanması mümkün.