HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından "2021 Nobel Barış Ödülü"'ne aday gösterildi.

Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki "tarihi barış anlaşması"na sağladığı katkılar gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Tybring-Gjedde, Nobel Komitesi'ne yazdığı adaylık mektubunda, Trump yönetiminin İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin kurulmasında kilit bir rol oynadığına dikkat çekerek "Diğer Ortadoğu ülkelerinin BAE'nin izinden gitmesi beklendiği gibi, bu anlaşma Ortadoğu'yu bir işbirliği ve refah bölgesine dönüştürecek bir ezber bozucu niteliğinde olabilir" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın daha önce Kuzey ve Güney Kore ile Hindistan-Pakistan görüşmeleri arasında da kilit rol oynadığını mektubunda belirten Christian Tybring-Gjedde, Norveç'teki muhafazakar eğilimli popülist bir partinin üyesi.

Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için 2018 yılında da ABD'li 18 Cumhuriyetçi kongre üyesi tarafından Nobel Komitesi'ne bir mektup gönderilmişti.

Mektupta, "Trump'ın Kore savaşının sonlandırılmasındaki çalışmaları, Kore yarımadasını nükleerden arındırması ve bölgeye barışı getirmesi" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü alması gerektiği belirtilmişti.

Mektupta, "Dünyamıza barış getirmek amacıyla yorulmak bilmeden çalıştığı için Trump'tan başka hiç kimse ödülü daha fazla haketmiyor" ifadeleri yer almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriyeYunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriye
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’e uzaktan eğitim tavsiyesi!Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’e uzaktan eğitim tavsiyesi!
En Çok Okunan Haberler
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Diğer Haberler
Meksika, Rusya’dan 32 milyon doz aşı aldı!
Meksika, Rusya’dan 32 milyon doz aşı aldı!
Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriye
Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriye
Maskesini çıkarıp defalarca öksüren Macron tepki çekti
Maskesini çıkarıp defalarca öksüren Macron tepki çekti
Beklenen karar açıklandı: ABD Irak'tan 2200 asker çekecek
Beklenen karar açıklandı: Çekiliyorlar!
Koronavirüs tedavisi için yeni yöntem: Kan temizleme
Koronavirüs tedavisi için yeni yöntem: Kan temizleme
DSÖ'den önemli aşı açıklaması!
DSÖ'den önemli aşı açıklaması!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.