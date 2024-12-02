Donald Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Rehineler serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme döner"

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, göreve başlamadan Hamas'a tehditler savurdu. Truth Social isimli sosyal medya uygulamasından açıklamalar yapan Trump, "Herkes insani olmayan ve tüm dünyanın iradesine aykırı bir şekilde tutulan rehineler hakkında konuşuyor. Ama kimse bir şey yapmıyor" dedi.

"BU BEDELİ HERKES ÖDER"

Trump, Gazze Şeridi’ndeki esirler hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer rehineler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak gururla görevi devraldığım 20 Ocak 2025'ten önce serbest bırakılmazsa, Orta Doğu cehenneme döner. Bu bedeli Orta Doğu'daki herkes öder, özellikle de bu suçu işleyenler. Bu işten sorumlu olanlar Amerikan tarihinde görülmedik şekilde çok sert vurulacak. Rehineleri hemen serbest bırakın!" dedi. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır