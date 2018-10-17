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Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 18:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, "Cemal Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz" açıklaması yaptı.

Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı

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