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Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü iddia edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklamada bulundu. Son dakika habere göre, Trump, Kaşıkçı olayıyla ilgili "Kayıp Suudi Gazeteci Kaşıkçı meselesiyle yakından ilgileniyoruz. Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu. Gazeteciye ne oldu öğrenmek zorundayım" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
DELİLLERİ KARARTMAK VE SUÇLULARI KORUMAK İÇİN ABD DAHİL OLDU
Bir bunlar eksikti zaten her taşın altından çıkıyorlar.
bakalım bunun altından ne çıkartacaksınız
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