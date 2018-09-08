Donald Trump'tan Çin'e 267 milyar dolarlık yeni tarife açıklaması: Ben istersem...

Trump, North Dakota eyaletine yaptığı ziyaret esnasında Air Force One uçağında basın mensuplarına ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının büyümesine neden olacak açıklamalarda bulundu.

"Bunu yapmaktan nefret ediyorum ancak..."

Yaklaşık 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifelerin kısa süre içinde uygulanmaya başlanabileceğini belirten Trump, "Bunu yapmaktan nefret ediyorum ancak bunun (200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifeler) arkasından 267 milyar dolarlık gümrük vergisi daha ben istersem kısa sürede uygulanmaya hazır. Bu işleri tamamen değiştirecek" dedi.

Trump yönetimi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar 5 bin farklı ürünün yer aldığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini 10 Temmuz'da açıklamıştı.

Söz konusu listedeki ürünlere gümrük vergisi getirilmesinin Amerikan şirketlerini nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik 60 günlük geri bildirim süresi 6 Eylül Perşembe itibarıyla sona erdi. ABD Ticaret Temsilciliği'nin geri bildirimler doğrultusunda listede değişiklikler yapma hakkı bulunuyor.