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Donald Trump'tan eşi Melania'ye 'boşanma' tehdidi!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

Eski Beyaz Saray danışmanlarından Omarosa Manigault Newman, Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı kendisinden boşanması halinde intikam almakla tehdit ettiğini iddia etti.

Donald Trump'tan eşi Melania'ye 'boşanma' tehdidi!

Beyaz Saray’daki danışmanlık görevinden kovulan Omarosa Manigault Newman’ın kitabında, ABD lideri Trump’ın Sloven kökenli eşi Melania’yı, kendisinden boşanması halinde vatandaşlıktan çıkartmakla tehdit ettiği öne sürülüyor

Başkan Donald Trump’la çalıştığı yılları konu alan ‘Dengesiz’ (Unhinged) adlı kitabıyla gündeme gelen eski Beyaz Saray danışmanlarından Omarosa Manigault Newman, ABD liderinin eşi Melania’yı kendisinden boşanması halinde intikam almakla tehdit ettiğini iddia etti.

"TRUMP CEZALANDIRMANIN YOLUNU BULUR"

Newman kitabında, “Eğer Melania, (Trump’ın) görev süresi dolmadan onu küçük düşerecek bir eylemde bulursa ve boşanmaya karar verirse, Trump onu cezalandırmanın bir yolunu bulur” ifadelerine yer veriyor. Newman, 1996’da üstün yetenekli insanlara verilen ‘Einstein’ (EB-1) vizesiyle ABD’ye yerleşen Melania’nın vize almasında Trump’ın rol oynadığını iddia ediyor. Newman, Trump’ın eşinin vatandaşlıkta çıkarılması için, vize işlemlerinde usulsüzlük yapıldığını itiraf edebileceğini vurguluyor.

Newman kitabında, “Kendisini Rusya soruşturmasında affedebileceğini söyleyen bir adam, vize skandalında mı aynı şeyi yapmayacak?” diye yazıyor.

Trump’ın ‘Çırak’ isimli reality şovunun kıdemli yarışmacılarından biriyken seçim kampanyasında rol alıp danışmanı olarak Beyaz Saray’a giren Newman, Trump’la ilgili iddialarını, gizlice elde ettiği video ve ses kayıtlarıyla elektronik postalara dayandırıyor.

AVUKATI FBI İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

Amerikan basını, Beyaz Saray danışmanlarından avukat Donald McGahn’ın, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine yönelik olası müdahalesine ilişkin Federal Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, özel yetkili savcı Robert Mueller ile tam işbirliği yaptığını duyurdu. Haberlerde McGahn’ın Mueller’e, başka bir kaynaktan öğrenemeyeceği bilgiler verdiği iddia edildi. Trump, haberin ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, McGahn’a FBI ile işbirliği yapması konusunda bizzat izin verdiğini belirtti. Trump, FBI tarafından yürütülen Rusya soruşturmasının kendi yönetimini hedef alan bir ‘cadı avı’ olduğunu iddia ediyor.

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Donald Trump Omarosa Manigault Newman Melania Trump

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