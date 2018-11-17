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Donald Trump'tan flaş Kaşıkçı açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile konuşacağını söyledi

Donald Trump'tan flaş Kaşıkçı açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile bir görüşme yapacağını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İnsan öldürmenin tüm dinlerde yasak olduğu gibi , yüce islamda da yasak olduğunu herkes biliyor. Müslümanların akın akın gittiği ve sevgili peygamberimizin mezarının olduğu bir ülke olan S.Arabistan ,islamiyetin aksine ,bu yüzyılda bir insanı katlediyor ,parçalıyor ve yok ediyor. Bu nasıl bir müslümanlıktır. . Ve bu ülkede bu caniler, müslümanların oraya akıttıkları hac paraları ile saraylarında yaşıyor ,her haltı yiyorlar.lar. Müslümanlar hac,paraları ile bu canileri besliyor. Müslümanların bu durumu protesto etmesi için 5-10 sene hacca gitmemesi lazım. Ki bu caniler beslenmesin.
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