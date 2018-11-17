Donald Trump'tan flaş Kaşıkçı açıklaması!

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 konusunda D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo ve CIA ile bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...PARTNERFacebook 1.5 milyar sahte hesab\u0131 sildiHDP milletvekilleri dahil 16 ki\u015fi Leyla G\u00fcven'e destek i\u00e7in a\u00e7l\u0131k grevine ba\u015flad\u0131Okul tuvaletinde i\u011fren\u00e7 olay! 8 erkek \u00f6\u011frenci bir olup...
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