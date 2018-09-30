Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayından görüştüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, "Bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz aşık olduk" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore'nin Obama dahil eski ABD başkanları ile görüşmediğini hatırlatan Trump, "Telefon açtıklarında, Kuzey Kore onlardan bunu yapmamalarını istiyordu" dedi. Obama'nın Kuzey Kore ile savaşın eşiğinde olduğunu belirten ABD Başkanı, Kuzey Kore lideriyle ilgili olarak, "Çetindim, ama o da öyleydi. Dönüp dolaşıp aynı noktaya geldik ve sonra birbirimize aşık olduk. Bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz aşık olduk" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmişti.
İki liderin ilerleyen dönemde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Habertürk
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