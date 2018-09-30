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Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2018 15:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi göreve geldiğinde ülkesinin Kuzey Kore ile savaşın eşiğinde olduğunu belirtti. Trump, Kim Jong Un ile görüşmelerine ilişkin, "Birbirimize aşık olduk" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayından görüştüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, "Bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz aşık olduk" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin Obama dahil eski ABD başkanları ile görüşmediğini hatırlatan Trump, "Telefon açtıklarında, Kuzey Kore onlardan bunu yapmamalarını istiyordu" dedi. Obama'nın Kuzey Kore ile savaşın eşiğinde olduğunu belirten ABD Başkanı, Kuzey Kore lideriyle ilgili olarak, "Çetindim, ama o da öyleydi. Dönüp dolaşıp aynı noktaya geldik ve sonra birbirimize aşık olduk. Bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz aşık olduk" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmişti.

İki liderin ilerleyen dönemde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Habertürk

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Donald Trump Kim Jong Un ABD Başkanı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sapık her yerde sapıktir dili dini ülkesi olmaz bu ABD başkanıda olsa dünya ABD ye karşı koşulsuz şartsız birlesmelidir eğer çocuklarınin ve ülkelerinin geleceğini düşünüyorlarsa
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