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  4. Donald Trump'tan Türk vatandaşına kritik görev! "Sorunlarla kimse ondan daha iyi baş edemez"

Donald Trump'tan Türk vatandaşına kritik görev! "Sorunlarla kimse ondan daha iyi baş edemez"

20.11.2024 09:51
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İkinci ABD başkanlığı dönemine hazırlanan Donald Trump görevlendirmelerine devam ediyor. Bir yandan Kabine üyelerini birer birer açıklarken son olarak ABD'nin ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti ve bu sorunlarla başa çıkması için dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ü kritik bir göreve aday gösterdi.

Donald Trump'tan Türk vatandaşına kritik görev! "Sorunlarla kimse ondan daha iyi baş edemez"

ABD bu görevlendirmeyi konuşuyor: Donald Trump, doktor Mehmet Öz'ü, federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterdi!

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"BU SORUNLARLA EN İYİ MEHMET ÖZ BAŞA ÇIKAR"

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, doktor Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne aday gösterdiğini bildirdi.

Trump, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirtti.

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Dr. Öz'ün Harvard Üniversitesi ile başlayan eğitim hayatına ve kariyerine atıflar yapan Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.

SENATÖRLÜK İÇİN ADAY OLMUŞTU

Mehmet Öz, 2022 ABD Senatosu seçimlerinde Pensilvanya'da muhafazakar Cumhuriyetçiler kanadından yarışa girmişti.

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TRUMP ELON MUSK'I BAKAN YAPMIŞTI

Donald Trump Elon Musk ile Vivek Ramaswamy'yi Hükümet Verimliliği Bakanı olarak atamıştı. Trump'ın Musk'ı bakan yapmasındaki ana amacın hükümet harcamalarındaki israfı önlemek olduğu konuşuluyor. Elon Musk görev sonrası "Bu, sistemde ve hükümet israfına dahil olanlar arasında şok dalgaları yaratacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Beklenen oldu: Elon Musk artık Trump hükümetinin bakanı! Beklenen oldu: Elon Musk artık Trump hükümetinin bakanı!

MEDICARE VE MEDICAID NEDİR?

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak işliyor.

ABD'de federal hükümet, 2023 yılında Medicaid programı kapsamında 860 milyar dolar, Medicare kapsamında ise 848 milyar dolarlık harcama yapmıştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Dr. Mehmet Öz
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