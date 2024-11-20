Donald Trump'tan Türk vatandaşına kritik görev! "Sorunlarla kimse ondan daha iyi baş edemez"

ABD bu görevlendirmeyi konuşuyor: Donald Trump, doktor Mehmet Öz'ü, federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterdi!

"BU SORUNLARLA EN İYİ MEHMET ÖZ BAŞA ÇIKAR"

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, doktor Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne aday gösterdiğini bildirdi.

Trump, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirtti.

Dr. Öz'ün Harvard Üniversitesi ile başlayan eğitim hayatına ve kariyerine atıflar yapan Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.

SENATÖRLÜK İÇİN ADAY OLMUŞTU

Mehmet Öz, 2022 ABD Senatosu seçimlerinde Pensilvanya'da muhafazakar Cumhuriyetçiler kanadından yarışa girmişti.

TRUMP ELON MUSK'I BAKAN YAPMIŞTI

Donald Trump Elon Musk ile Vivek Ramaswamy'yi Hükümet Verimliliği Bakanı olarak atamıştı. Trump'ın Musk'ı bakan yapmasındaki ana amacın hükümet harcamalarındaki israfı önlemek olduğu konuşuluyor. Elon Musk görev sonrası "Bu, sistemde ve hükümet israfına dahil olanlar arasında şok dalgaları yaratacak." ifadelerini kullanmıştı.

MEDICARE VE MEDICAID NEDİR?

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak işliyor.

ABD'de federal hükümet, 2023 yılında Medicaid programı kapsamında 860 milyar dolar, Medicare kapsamında ise 848 milyar dolarlık harcama yapmıştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır