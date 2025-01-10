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Donald Trump tarihe geçti! Mahkeme kararını verdi: Bir ilk olacak

10.01.2025 19:57
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump hakkındaki "sus payı" davasıyla ilgili yapılan son duruşmada şartsız tahliye kararı verildi. Şartsız tahliye, Trump'ın suçunun sabit kalacağı ancak hapse atılmayacağı, para cezasına çarptırılmayacağı veya denetimli serbestlik durumuyla karşı karşıya kalmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte Donald Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak.

Donald Trump tarihe geçti! Mahkeme kararını verdi: Bir ilk olacak

New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, Yargıç Juan Merchan, 2016 başkanlık seçimlerinde Stormy Daniels adlı kadın oyuncuya rüşvet ödemekten suçlu bulunan Trump'a şartsız tahliye kararı verildiğini açıkladı.

HERHANGİ BİR TEPKİ VERMEDİ

Duruşmaya avukatıyla çevrim içi katılan Trump, söz konusu karar karşısında herhangi bir tepki vermedi.

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SUÇU SABİT KALDI

Şartsız tahliye, Trump'ın suçunun sabit kalacağı ancak hapse atılmayacağı, para cezasına çarptırılmayacağı veya denetimli serbestlik durumuyla karşı karşıya kalmayacağı anlamına geliyor.

TARİHE GEÇTİ

Bununla birlikte Donald Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak.

Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasında para cezası ile 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu. Trump, ceza duruşmasının ertelenmesi talebinin 7 Ocak'ta New York'taki temyiz mahkemesinde reddedilmesinin ardından 8 Ocak'ta da en son merci olan Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

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NE OLMUŞTU?

Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı"nın bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Merchan, 18 Eylül 2024'te cezasının açıklanması beklenen Trump'ın "sus payı" davasının 5 Kasım 2024 ABD Başkanlık Seçimleri sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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