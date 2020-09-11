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Donald Trump, TikTok için verdiği süreyi uzatmayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2020 09:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli ByteDance şirketinin sosyal medya uygulaması TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." dedi.

Donald Trump, TikTok için verdiği süreyi uzatmayacak!

Trump, 3 Kasım seçimleri için kritik eyaletler arasında bulunan Michigan'a yapacağı ziyaret öncesi uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Michigan valisi ile görüştüğünü ve kendisine okulların açılması gerektiğini söylediğini vurgulayan Trump, "Okullar açılmalı, bunun için valilerin iş birliğine ihtiyacımız var. Kuzey Carolina valisi de bize destek vermeli." diye konuştu.

TİKTOK İÇİN 15 EYLÜL SON GÜN

Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasına ABD'li bir şirkete satılması için verilen süreyi uzatıp uzatmayacağının sorulması üzerine Trump, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak. Şirkete 15 Eylül'e kadar verilen mühleti de uzatmayacağım." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.

AA

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