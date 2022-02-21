HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Donald Trump'un sosyal medya platformu 'Truth Social' kullanıcılara sunuldu

Donald Trump'un sosyal medya platformu 'Truth Social' kullanıcılara sunuldu

21.02.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter ve Facebook'un da aralarında bulunduğu sosyal medya devlerinin kendisine yönelik yasaklarının ardından harekete geçen Donald Trump, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'ı kurdu. Kullanıcılara sunulan Trump'ın yeni sosyal medya uygulaması Apple online mağazasından indirilebilecek.

Donald Trump'un sosyal medya platformu 'Truth Social' kullanıcılara sunuldu

ABD'de başkanlık seçimlerinin sonucunun açıklaması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Twitter ve Facebook'un da aralarında bulunduğu sosyal medya devleri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yasaklar getirmişti. Bu olay sonrasında kolları sıvayan Trump, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'ı kurdu. Kullanıcılara sunulan Trump'ın yeni sosyal medya uygulaması Apple online mağazasından indirilebilecek.

TRUMP'A YASAK GETİRMİŞLERDİ

Ocak 2021'de ABD başkanlık seçimleri sonucunun açıklanmasının ardından Trump'ın destekçilerinin ABD Kongre binasını işgal etmeleri ve Trump'ın sosyal medyadan olayları kışkırtıcı açıklamalar yapmasıyla Twitter ve Facebook gibi büyük sosyal medya şirketleri, Trump'ın kendi platformlarını kullanmasını yasaklamıştı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMUNU KURDU

Bunun üzerine Trump da kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'ı kuracağını açıklamıştı. Trump'ın yeni sosyal medya uygulaması Apple online mağazasından indirilebilecek.

Dün gece uygulamayı indirmeye çalışan bazı kullanıcılar yeni kullanıcı hesabı açmada sorun yaşadıklarını veya "Yoğun talep nedeniyle, sizi bekleme listemize aldık" gibi bir mesajla karşılaştıklarını belirttiler.

ABD'nin eski Cumhuriyetçi Temsilciler Meclis üyesi Devin Nunes'un yönettiği Trump Media & Technology Group (TMTG) şirketi Truth Social uygulamasını oluşturdu.

Şirket, kendini ifade özgürlüğünün bayraktarlığını yapan teknoloji şirketleri arasında konumlandırıyor ve daha köklü platformlar tarafından görüşlerinin bastırıldığına inanan kullanıcıları kendine çekmeyi umuyor.

Fakat şu ana kadar Twitter'ın rakibi yeni sosyal medya platformları Gettr, Parler ve video sitesi Rumble ana akımdaki rakiplerinin popülaritesini yakalayamadı.

Kaynak: Reuters

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuantum kıyameti nedir, endişelenmeli miyiz?Kuantum kıyameti nedir, endişelenmeli miyiz?
Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurduUkrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu
Artık ekmek ve suyu da Türkiye'den alıyorlar! Bulgaristan'ın kararı sonrası akın ettilerArtık ekmek ve suyu da Türkiye'den alıyorlar! Bulgaristan'ın kararı sonrası akın ettiler
Anahtar Kelimeler:
facebook Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Beyaz Saray duyurdu, Biden ve Putin anlaştı

Beyaz Saray duyurdu, Biden ve Putin anlaştı

Tanklardaki gizemli işaret şaşkına çevirdi!

Tanklardaki gizemli işaret şaşkına çevirdi!

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

SGK’dan faizsiz konut kredisi…

SGK’dan faizsiz konut kredisi…

İlginizi Çekebilir

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.