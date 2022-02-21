Donald Trump'un sosyal medya platformu 'Truth Social' kullanıcılara sunuldu

ABD'de başkanlık seçimlerinin sonucunun açıklaması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Twitter ve Facebook'un da aralarında bulunduğu sosyal medya devleri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yasaklar getirmişti. Bu olay sonrasında kolları sıvayan Trump, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'ı kurdu. Kullanıcılara sunulan Trump'ın yeni sosyal medya uygulaması Apple online mağazasından indirilebilecek.

TRUMP'A YASAK GETİRMİŞLERDİ

Ocak 2021'de ABD başkanlık seçimleri sonucunun açıklanmasının ardından Trump'ın destekçilerinin ABD Kongre binasını işgal etmeleri ve Trump'ın sosyal medyadan olayları kışkırtıcı açıklamalar yapmasıyla Twitter ve Facebook gibi büyük sosyal medya şirketleri, Trump'ın kendi platformlarını kullanmasını yasaklamıştı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMUNU KURDU

Bunun üzerine Trump da kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'ı kuracağını açıklamıştı. Trump'ın yeni sosyal medya uygulaması Apple online mağazasından indirilebilecek.

Dün gece uygulamayı indirmeye çalışan bazı kullanıcılar yeni kullanıcı hesabı açmada sorun yaşadıklarını veya "Yoğun talep nedeniyle, sizi bekleme listemize aldık" gibi bir mesajla karşılaştıklarını belirttiler.

ABD'nin eski Cumhuriyetçi Temsilciler Meclis üyesi Devin Nunes'un yönettiği Trump Media & Technology Group (TMTG) şirketi Truth Social uygulamasını oluşturdu.

Şirket, kendini ifade özgürlüğünün bayraktarlığını yapan teknoloji şirketleri arasında konumlandırıyor ve daha köklü platformlar tarafından görüşlerinin bastırıldığına inanan kullanıcıları kendine çekmeyi umuyor.

Fakat şu ana kadar Twitter'ın rakibi yeni sosyal medya platformları Gettr, Parler ve video sitesi Rumble ana akımdaki rakiplerinin popülaritesini yakalayamadı.

Kaynak: Reuters

